大同新董座盧明光：目標五年內年營收破千億元

大同（2371）董事長今（23）日確定由中美晶前董事長盧明光出馬，他表示，未來將透過擴大海外市場，以及策略聯盟、併購等方式，期望在五年內讓大同年營收超過千億元，並希望明年起就能讓股東領到股息。

大同昨日發生人事大地震，上任僅50天的董事長林文淵辭職，上任後延攬的總經理湯政仁、財務長陳明男也一併請辭。今日大同舉行董事會，全體董事一致同意由新任董事盧明光擔任董事長，他也隨即聘任新董事、前鴻海集團機電整合組件產品事業群總經理鍾依文擔任總經理，並由同樣來自鴻海體系、曾在大同任職的戴豐樹擔任副總經理。

盧明光表示，未來首要工作是調整大同的資產配置，減少銀行借款並降低公司負債比例，改善財務結構；此外，要開源節流並且首重節流，加強子公司資產管理，由此產生現金流。在營運方向上，會以事業優化改善獲利、加強能源相關事業、加速系統整合系統解決方案、馬達事業搶進電動車，以及加強企業社會責任等五大項目為重要規劃。

來自鴻海體系的鍾依文指出，戴豐樹和自己把鴻海當作鴻海大學，郭董教了非常多，但他也在董事會上說到大同不會有「大同大同化」，也不會有「大同鴻海化」，將會是「大同優化」。