集邦：明年全球LED整體需求反彈 估產值達157億美元

根據TrendForce旗下光電研究處表示，2020年LED產業受到新冠肺炎疫情衝擊，市場需求明顯下滑，預估產值僅達151.27億美元，年減10%，為歷年罕見的衰退幅度。展望2021年，隨著疫苗問世，長時間受到壓抑的需求力道將觸底反彈，預估明年全球LED產值可望達到157億美元，年增3.8%。

TrendForce指出，由於LED應用多元，各應用類別的產業復甦情況也皆有差異。從傳統背光應用來看，2020年疫情衍生的遠距辦公與教學成為生活常態，帶動平板與筆電等消費性電子產品需求。受惠於面板需求強勁，LED背光相關業者皆有不錯的表現，然擔心多數消費者在今年已提前消費，因此TrendForce對於2021年能否延續2020年強勁的市場需求持保留態度。

至於眾所期待的Mini LED背光，在蘋果（Apple）與三星（Samsung）等品牌大廠帶領下，預計在2021年將持續發表新品，將會帶動Mini LED背光需求大幅成長，2021年產值有機會達到1.31億美元，較2020年增長9倍。

從顯示屏應用來看，LED顯示屏主要應用於商用空間，與一般照明同樣因商演數量減少，使2020年LED顯示屏產值衰退幅度達9.3%。展望2021年，由於各類商演將逐漸恢復，加上更高解析度的小間距LED顯示器的需求崛起，預估LED顯示屏產值將可望回到疫情前約14.8億美元的水準。

從一般照明來看，LED照明應用受疫情衝擊大幅衰退，因商業活動數量減少，導致商用照明與戶外景觀照明需求下滑最明顯。反觀植物照明領域需求大幅上漲，因北美大麻種植逐漸合法化，加上疫情使醫用與娛樂用大麻市場規模飆漲。

此外，疫情對食品供應鏈的影響逐步顯現，室內種植農業投資建設再次升溫，預期2021年部分的照明應用將開始觸底反彈；而車用照明部分，2020年全球車市銷售數量的下滑也連帶使車用照明市場急凍，預期2021年車用LED照明產值將隨著疫情趨緩而回到26億美元的水準。