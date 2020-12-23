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台股平盤震盪 權證成交量縮

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台股今（23）日在平盤附近狹幅震盪，午盤漲點約在50點上下，然今日成交量能降溫，連帶影響權證市場交投略為下降，今日午盤權證成交金額額達20.23億元，占大盤成交金額比重降至0.91%。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例來到90.12%，較昨日略為降溫，而認售成交金額則升至9.88%。其中，交投最熱絡的權證，為連結台積電（2330）的台積電國泰05購04（072759）。

進一步來看，今日標的股權證金額主要呈現萎縮現象，包含：台積電、鴻海（2317）、群創（3481）、國巨（2327）以及聯電（2303）等，不過電子股再度重回交投重心。

法人分析，預期近期會因本土新冠肺炎疫情患者出現，電子股跌深反彈，因而漲多回跌。但是，不會影響貨櫃航運等仗價概念股的產業趨勢，研判後續漲多回檔整理完畢後，還有再往上漲的態勢。

台積電 電子股

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