友訊取得Juniper台灣代理權 將打造5G AI解決方案

網通廠商友訊今（23）日宣布取得Juniper Networks（瞻博網路）台灣區代理權，Juniper是全球資安跟AI人工智慧驅動的網路設備業者，雙方將聯手打造從雲端整合AI人工智慧、資安的整體解決方案，搶進因5G時代來臨，加上遠距工作及物聯網趨勢帶動的企業網路需求。

Juniper主要客戶包含全球前50大電信營運商中的49個，紐約、東京、深圳等全球前八大交易所，拿下九個全球前十大雲端中心，掌握臉書等全球前五大社群媒體。

近年Juniper打造單一作業系統One JUNOS橫跨多種平台，整合各種網路設備，更鎖定企業市場，打造Juniper打造高安全性數據中心、虛擬雲端防火牆、SD-WAN軟體定義廣域網路、資安情資自動聯防、新世代人工智能網路等五大企業網路解決方案。

Juniper（瞻博網路）台灣區總經理林蒲英表示，近年Juniper積極將人工智慧帶入網路的管理，看準企業積極投資數位轉型，攜手全球網通品牌友訊，並擴大合作，強化Juniper在台灣成長動能，攜手提供5G、AI驅動、資安等整合解決方案。

友訊台灣分公司總經理鍾振遠表示，友訊擁有超過30年網通產業，深耕通路，並攜手合作夥伴打造電信、營運商、企業等市場多元解決方案。

鍾振遠表示，隨著5G時代來臨，加上遠距工作趨勢及物聯網發展，讓企業需要部署新的雲端服務來拓展網路效能的需求，友訊代理Juniper，結合Juniper AI in the Cloud的關鍵技術，打造完整產品線及解決方案。