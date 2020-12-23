虹冠電業績報喜 盤中股價寫下近五個月新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計廠商虹冠電（3257）近日股價持續走揚，今(23)日早盤持續刷新波段高點，盤中最高來到85.4元，達7月底以來高點。

虹冠電近期業績表現熱，11月業績創歷史新高，合併營收為1.25億元，月增2.4％，年增幅度更是近七成，主要是受惠於電源控制IC與MOSFET訂單動能不減，整體出貨表現持續暢旺。該公司累計前11月合併營收達9.61億元，年增幅度達57.1％。

虹冠電今年受惠於外在環境方面，新冠肺炎疫情帶來的居家辦公及遠距教學強勁需求、新遊戲機問市，以及宅經濟持續發酵，HPC興起、新顯卡及CPU問市，外加新安規實施，市場對於高功率電源供應器需求持續暢旺，因此相關電源供應器客戶訂單持續熱絡。

營收 電源供應器

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