IC封測需求強勁 明年台灣OSAT年產值挑戰200億美元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

受惠5G手機滲透率大增、IC客戶強勁拉貨動能等因素，DIGITIMES Research分析師陳澤嘉預估，今年台灣IC專業委外封測代工(OSAT)產值將突破185億美元，年增逾15%；明年在IC封測需求預估續強，日月光（3711）、力成（6239）、京元電（2449）、頎邦（6147）、南茂（8150）等台灣主要OSAT業者規劃擴產或調漲報價，台灣OSAT產值將挑戰200億美元，可望再創新高。

DIGITIMES Research觀察，雖然新冠肺炎疫情與華為禁令影響台廠OSAT供給與IC封測需求，但在電子供應鏈積極拉貨、5G等電子新品上市帶動，5G相關晶片、面板驅動IC (DDIC)、記憶體封測需求等快速回溫，帶動今年台灣OSAT產值重回成長軌道，一掃去年產值衰退1%的陰霾。

展望明年，供應鏈預估IC封測需求動能可望延續，台灣主要OSAT訂單能見度已至明年上半年；同時，受華為禁令影響的空出產能也將在明年上半填補完畢，業者在產能持續緊俏下，新擴產能已被客戶預訂。

陳澤嘉認為，明年台灣OSAT產值有望突破200億美元，年增近10%。

封測 5G

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