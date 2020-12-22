林文淵辭大同董座 盧明光、鍾依文接任新董事

大同（2371）今（22）日下午臨時召開記者會，董事長林文淵宣布辭去董座職務，新任總經理湯政仁、財務長陳明男也雙雙辭職。大同在今日晚間公告重訊，法人董事競殿投資公司代表人異動，由中美晶榮譽董事長盧明光、鴻海前高階主管鍾依文，取代林文淵、郭添輝接任董事。

外界推測，素有併購大王美譽的盧明光將會是大同新任董座。盧明光是大同大學校友，曾於大同公司任職，並在今年11月獲頒大同大學名譽博士，是林家與原市場派都樂見其成的董事長人選。新接任董事的鍾依文，則可能是大同新任總經理。

林文淵今日表示，大股東上周與他見面說明將更換法人代表，儘管不明白更換原因，但身為法人代表只能接受。從11月2日走馬上任算起，林文淵僅擔任大同董事長職務整整50天。

不過，林文淵及王光祥今日都表示，雙方並沒有不愉快，林文淵也對新團隊給予祝福，「相信接下來的經營者一定會做得比我還好」。

大同將於明日舉行董事會，人事新氣象隨即能夠底定。