台積電赴美投資案 投審會點頭

投審會今（22）日召開1196次委員會議，其中，對外投資核備台積電（2330）約35億美元，折合台幣約1009.5億元投資案。根據投審會公布資料，台積電將以3,000萬1,000美元在美國設立 TSMC ARIZONA CORPORATION，另外，申請以34 億 6,999 萬 9,000 美元對TSMC ARIZONA CORPORATION增資，規劃在美國亞利桑那州鳳凰城設置一座 12 吋晶圓廠。

根據投審會資料，該廠將於2024年上半年開始生產5奈米製程產品，以就近滿足北美市場對於先進製程之強勁需求。

台積電上周五收盤才創下503元天價，美股ADR持續飆漲，將挑戰104美元的歷史紀錄，摩根士丹利、瑞士信貸看好權王前景，不僅預測台積電將公布11月營收挑戰1,200億元的單月次高表現，並上修台積電5奈米月產能四至六成、超過9萬片。