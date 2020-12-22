集邦:晶圓代工產能緊缺 NAND Flash控制器將漲價15~20%

根據TrendForce旗下半導體研究處表示，受限於上游台積電（2330）與聯電（2303）等晶圓代工廠產能滿載，及下游封測產能緊缺，包含群聯（8299）（Phison）與慧榮（Silicon Motion）等多間NAND Flash控制器廠商無法因應客戶的加單需求。這些控制器廠商除暫停對新訂單的需求進行報價外，由於目前為2021年第1季價格議定的關鍵期間，屆時控制器價格將面臨調漲，預期漲幅在15%至20%不等。

TrendForce旗下半導體研究處表示，從供給面來看，受惠於chromebook與TV等需求強勁，推升eMMC中低容量（含64GB與以下）產品需求，然原廠多已停止更新此類產品，僅以2D或3D NAND的64層等較舊製程因應，而舊製程占原廠供給比重持續下降，在獲利的考慮之下，原廠直接供給的意願降低，促使客戶需要向能取得NAND Flash元件及控制器的模組廠取得物量。

控制器漲價使模組價格同步走揚，尤以chromebook主容量32與64GB產品為最。

此外，儘管當前整體NAND Flash市場仍處於供過於求的狀態，但控制器產能不足使中低容量的供貨緊缺。該元件價格調漲恐將導致固定成本上升，OEM等採購端也會因此產生壓力，可能導致模組廠部分需求較強的容量產品（如chromebook所需的32/64GB）在2021年第一季有漲價可能。

而在SSD產品方面，供給以三星（Samsung）等原廠為主，大多以in-house產品因應，與晶圓代工廠有較為長期的產能安排，當前並未傳出漲價或缺貨現象。然而，TrendForce也觀察到交期延長狀況，加上PCIe 4.0世代產品有擴大外包廠商比重的趨勢，代表未來的價格走勢受到外包廠商影響的可能性將增加。