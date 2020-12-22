折疊手機、智慧手表需求增 中小尺寸OLED廠擴產

DIGITIMES Research分析師張嘉紋觀察今年第3季三星顯示器(SDC)與樂金顯示器(LGD)中小尺寸OLED面板事業表現，出貨量與營收都轉為季增，預估第4季兩廠中小尺寸OLED營收合計可達9.6兆韓元(約94億美元)，季增46.2%、年增31.2%。中小尺寸OLED面板除在智慧型手機應用的滲透率提升外，智慧手表應用需求也持續看漲，因此各大廠紛紛擴增產線以因應未來市場成長。

今年第3季南韓兩大面板廠SDC與LGD中小尺寸OLED面板營運表現佳，除新冠肺炎疫情對產業斷鏈的衝擊減輕，今年下半起手機需求也陸續回溫，其中，蘋果(Apple)首度全系列(iPhone 12)採用OLED面板，顯示未來OLED面板將是中高階手機標準配備。

展望明年，搭載OLED面板的手機出貨量比重可望達4成，另外，近來也成為中小尺寸OLED面板重要應用的智慧手表方面，領導者蘋果Apple Watch明年搭載OLED面板出貨量預估年增1倍，促使兩大供貨廠LGD與日本顯示器(JDI)加緊腳步提升產能。

三星電子接連推出3款折疊式智慧型手機，主螢幕OLED面板尺寸為6.7~7.6吋，預估2022年蘋果加入供應行列，將促使折疊式OLED面板需求提升。因應2020年折疊式OLED面板市場成長，SDC自今年下半起增設模組產能，月產能預估增至90萬片。