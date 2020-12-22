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高雄加工區前瞻基地近90%空間完租 投資額逾百億元

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
高雄加工區今（22）日舉行聯合投資簽約典禮，包括美商安天德、先進醫資、台灣生理感測、麗鴻科技及中華電信等5G、AIoT（智慧物聯網）廠商將進駐前瞻基地。圖／加工區提供
高雄加工區今（22）日舉行聯合投資簽約典禮，包括美商安天德、先進醫資、台灣生理感測、麗鴻科技及中華電信等5G、AIoT（智慧物聯網）廠商將進駐前瞻基地。圖／加工區提供

高雄加工區以4.17公頃老舊廠房，所興建的2棟標準廠房和1棟聯合辦公大樓，獲廠商熱烈反映，今（22）日舉行聯合投資簽約典禮，包括美商安天德、先進醫資、台灣生理感測、麗鴻科技及中華電信5G、AIoT（智慧物聯網）廠商將進駐此一前瞻基地，累積投資額已逾百億元。

加工出口區管理處積極推動「提升加工區用地效能創新產業升級計畫」，執行24億元前瞻計畫特別預算，更新高雄加工區4.17公頃老舊廠房，興建2棟標準廠房、1棟聯合辦公大樓，整體工程預計明年10月完工，目前招商反應熱烈。

繼今年5月瑞儀光電、高雄晶傑達、凱銳光電、樂米生技等預約進駐投資後，美商安天德、先進醫資、台灣生理感測、麗鴻科技及中華電信等5G、AIoT（智慧物聯網）廠商亦將投資進駐前瞻基地，今日舉行投資簽約典禮，前瞻基地近90%空間已完租，累積投資額已逾百億。

投資簽約儀式在加工處處長黃文谷、高雄市副市長羅達生及加工區電機電子工業同業公會理事長周光春見證下，由加工處高雄分處分處長吳大川、美商安天德總經理羅裕仁、台灣生理感測董事長陳偉玲、先進醫資董事長黃兆聖、麗鴻科技副董事長阮慶煌、中華電信高雄營業處總經理王清全共同簽署，並邀請高雄地區民代與廠商代表等貴賓共同參與見證。

加工處處長黃文谷表示，產業園區空間再造雖不容易，卻也是勢在必行，本次中央挹注前瞻基礎建設特別預算，讓成立近55年的高雄加工區有了翻轉空間的契機，前瞻基地將從智慧顯示科技等核心產業出發，並積極引進5G、AIoT等新興產業進駐，此次美商安天德、先進醫資、台灣生理感測、麗鴻科技及中華電信等廠商投資進駐，將提升高雄加工區邁向5G、AIoT高階製造發展動能。

高雄市副市長羅達生表示，高市府非常以加工區的發展為榮，過去從重工業發展到加工出口的典範到現在打造出非常具有國際港灣特色，未來5G、AIoT的推動與加工處還有許多方面的合作，將有助於聚集更多有志朝5G的業者一起群聚在這個園區，共同以亞灣區為基地打造出5G、AIoT產業創新良好的聚落。

電電公會理事長周光春表示，今年科技在台灣是發光發熱的一年，台灣在半導體界發展的實力全世界有目共睹，在加工區五十五年的歷史中，雖然過去我們都是傳統產業，到現在已經進入到5G產業，我們用實力、訂單與投資來展現我們在加工區裡面隨著時代與時俱進，證明加工區是做得到的，這是非常不得了的歷程。

加工處強調，前瞻基地完工後廠房採只租不售，廠房租金相對於鄰近產業園區具有一定優勢，未來將持續從園區IC、車載、LCD等核心產業群聚出發，協助產業導入新興技術應用(AIoT、5G)廠商進駐，進而帶動產業生產力及競爭力提升，歡迎所有企業把握良機，踴躍進駐投資，驅動高雄地區產業轉型發展，我們準備好了！

5G 中華電信

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