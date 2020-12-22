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評／登山大國，必是山難大國：應以「平常心」面對山域事故

新晶投控通過發可轉債 有利明年續擴產

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
新資投控董事長資三德。記者張瑞益攝影／報系資料照
新資投控董事長資三德。記者張瑞益攝影／報系資料照

太陽能廠新晶投控（3713）為充實營運資金及電廠投資，董事會通過發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行總額上限5億元，該公司今年營運轉虧為盈後，明年計畫持續建置電廠，以售電做為穩定獲利來源，公司預期營運可望較今年成長。

新晶投控董事會通過發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行總額上限5億元，每張面額10萬元，每張發行價格以不低於票面金額之100%發行，發行期間五年，發行利率為票面利率0%，以競價拍賣方式對外公開承銷。

新晶投控過去是以生產銷售太陽能模組及電池為主，而新的經營團隊進駐之後，帶領新晶投控大動作調整營運項目，不僅完全脫離過去太陽能的相關製造領域，目前該公司以建置自有電廠售電及太陽能統包工程（EPC）為主要的二大營運領域。

該公司今年下半年以來，在太陽能統包工程方面接案情況相當不錯，再加上目前公司仍有自有的電廠約7MW，屬於穩定的獲利來源。另外，該公司也指出，目前公司也持續推動自有的電廠建置，目前不少案場都已在建置中，目前電廠雖僅7MW，但預計明年可增加約10MW，明年電廠至少可快速提升到17MW，其他建置中的案場，若程序進行順利，也可能比目前預估目標更多。

由於新晶投控早已計劃明年持續建置電廠，近日通過發行有擔保轉換公司債之後，明年在營運資金及擴建電廠資金上將更為靈活並有利營運。

太陽能 電廠 公司債

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