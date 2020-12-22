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福寶科技輔具機器人獲國家新創獎 產品嘉惠醫院病患

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
福寶科技以「自立行外骨骼輔具機器人」產品日前獲得國家新創獎的「智慧醫療與健康科技類」獎，產品已成功導入至數家醫學中心與公立區域醫院。圖／福寶科技提供
福寶科技以「自立行外骨骼輔具機器人」產品日前獲得國家新創獎的「智慧醫療與健康科技類」獎，產品已成功導入至數家醫學中心與公立區域醫院。圖／福寶科技提供

中部科學園區管理局新創加速器計畫輔導的新創團隊福寶科技以「自立行外骨骼輔具機器人」產品日前獲得國家新創獎的「智慧醫療與健康科技類」獎。該公司上午指出，產品已成功導入至數家醫學中心與公立區域醫院，除了可以嘉惠病患，也為國內復健醫學領域展開創新精準醫療的重要里程。

福寶科技董事長巫震華指出，用有溫度的科技連結人群一直是公司的核心價值，同時長期以來專注於人工智慧輔具發展，也是華人第一家致力發展外骨骼仿生科技的新創公司。

他說，自立行外骨骼輔具機器人特色在於以精密姿態感測、仿生步態，且具有馬達順應性控制的優異技術，使產品的便利性與安全性更具優勢，很高興成立4年以來首次參加國家新創獎，即獲評審肯定。

巫震華說，福寶科技2016年曾獲全球百大創新獎（R&D 100 Award），2017年從工研院出來新創成立公司，成為華人第一家致力於發展外骨骼仿生科技產品的研發設計與製造公司。

截至目前，他們的生產工廠已取得ISO13485、MDSAP 及GMP等多國品質系統認證，產品並獲得CE 、TFDA、泰國、印尼、馬來西亞等國家醫材認證，並已外銷至亞洲及歐洲等多國。

另外，因為藉由中科的新創加速器計畫的協助，去年在全世界最大醫材展MEDICA中與荷蘭的「台荷加速器」(Tiger Accelerator)簽訂合作備忘錄，協助進軍歐洲市場，後續並且規劃與荷蘭復健機構共同申請研發計畫經費。目前該計畫雖因疫情暫援，但仍積極為明年開拓國際市場做準備。希望透過不同領域的跨國合作，激發醫療輔具新創花火，讓人與科技的互動有更多美好可能。

福寶科技以「自立行外骨骼輔具機器人」產品日前獲得國家新創獎的「智慧醫療與健康科技類」獎。圖／福寶科技提供
福寶科技以「自立行外骨骼輔具機器人」產品日前獲得國家新創獎的「智慧醫療與健康科技類」獎。圖／福寶科技提供

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