放掉梁孟松 迎來蔣尚義？ 謝金河：中芯背後一定有深意

中芯國際近期的人事大地震引來外界高度關注，迎來蔣尚義，卻也造成梁孟松的離職，財信傳媒董事長謝金河表示，「所謂一山不容二虎，中芯迎來蔣尚義，放掉梁孟松，背後一定有深意」，他認為，「中芯董事長周子學決定用蔣尚義來取代梁孟松，背後一定有更大的圖謀，關鍵應該在ASML的EUV機台」。

謝金河最新臉書發文以「放掉梁孟松，迎來蔣尚義！中芯下一步棋局」為題，他指出，中芯以高薪迎來蔣尚義出任副董事長，但也引來這些年主導中芯邁向先進製程的梁孟松掛冠求去，梁孟松甚至寫了一封公開信，表達這些年完全沒有休假，一心一意為中芯拚出5個世代的先進製程。

謝金河說，回頭看近30年的台灣半導體產業發展歷程，晶圓代工原本是曹興誠提議的，後來張忠謀另創台積電，並發揚光大。蔣尚義是先進製程與先進封裝的催生者，後來都在張忠謀手上大放異采。這次中芯董事長周子學決定用蔣尚義來取代梁孟松，背後一定有更大的圖謀，關鍵應該在ASML的EUV機台。

謝金河指出，在梁孟松告別中芯的信函中表示，已經完成從28，14，12，N+1及7奈米製程，一切就等待能夠拿到ASML先進EUV機台；謝金河認為，這個時候，美國對中芯的緊箍咒已落下，美系大廠及ASML都不能把先進設備賣給中芯，蔣尚義和中芯是有淵源的，在弘芯時代，蔣尚義就幫弘芯拿到一部ASML機台，這回中芯國際迎來蔣尚義，這可能是重要任務之一。

謝金河表示，2000年蔣尚義在台積電領導Linnovation團隊研發浸潤式的微影技術，與ASML合作開發新機台，當時核心成員林本堅已是台積電靈魂人物，他們與ASML仍維持良好關係，這可能是一個突破口，這也是蔣尚義重要的任務之一。

謝金河強調，蔣尚義的專長在先進製程及先進封裝，還有小晶片(Chiplet)，也許這可能是中芯國際下一個出路，與其在摩爾定律中和台積電拚新製程，不如另闢蹊徑，從小晶片下手，另一方面在先進封裝找出路。國內媒體都把焦點放在蔣尚義的薪水上面，其實梁下，蔣上，背後的深意更值得探討！