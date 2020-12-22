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鴻海線上尾牙明年2月6日登場 員工年終伴手禮金提高至1萬元

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
圖為2020年鴻海尾牙，董事長劉揚偉出席向大家拜年。記者曾吉松攝影／報系資料照
圖為2020年鴻海尾牙，董事長劉揚偉出席向大家拜年。記者曾吉松攝影／報系資料照

鴻海科技集團（2317）雖然今年考量防疫不辦實體尾牙，不過一樣犒賞員工，鴻海表示，每年鴻海科技集團固定於歲末時節舉辦嘉年華會，犒賞一整年在全球各地奔波打拚的鴻海員工，也藉此感謝同仁眷屬們的支持，透過讓同仁與眷屬團聚同歡，凝聚鴻海大家庭的向心力。因應疫情，今年2020年歡樂嘉年華活動將於2021年2月6日改為線上舉行，希望改以「Party From Home」的方式，讓同仁和家人能在防疫期間也能聚一起參加線上嘉年華會。

此外，鴻海指出，公司透過員工票選的方式，選出數十家台灣頂級飯店餐廳，打造專屬於鴻海員工的年節伴手禮，讓員工可以直接線上採買。而今年省下的實體布展、場地等開銷，也將直接回饋給員工，員工年終伴手禮額度從以往的每人1900元，提高到1萬元整。

鴻海表示，公司秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，以往歲末嘉年華活動皆會邀請全台各地慈善團體共襄盛舉，透過愛心慈善攤位，讓同仁一起做善事。今年雖取消實體嘉年華活動，但落實企業社會責任的理念並沒有喊停，將另行在公司官方網站上舉辦線上慈善義賣活動，邀請全台灣慈善團體，透過線上義賣平台的形式，讓所有鴻海人可以一起為社會盡一份心力。

鴻海 伴手禮 義賣

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