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國產空氣品質微型感測器 數據品質滿意度達97％

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
苗栗縣環保局使用的國產空氣品質感測器，數據品質滿意度高達97%。業者提供
苗栗縣環保局使用的國產空氣品質感測器，數據品質滿意度高達97%。業者提供

行政院環保署今年查核各縣市空氣品質微型感測器數據品質滿意度，苗栗縣環保局使用的國產空氣品質感測器，經環保署第三方單位使用移動式監測車及環保署PM2.5自動監測儀器比對72小時感測器數據，品質滿意度高達97%，交出一張漂亮成績單。

隨著環保意識提升，不但公部門在污染熱區裝設微型空品感測器監控空氣品質，越來越多的民間單位如學校或住家，也開始自行架設空氣品質感測器。

微型感測器原本是國外廠商的天下，近年來國內首批國產感測器也迎頭趕上，由工研院研發技轉民間的經昌科技，交由思維環科推廣至苗栗縣布建500台，二年來協助苗栗縣環保局查獲不少工廠違規、違法露天燃燒，共開罰10件次、處分50萬多元。

思維環科表示，目前全台共計布建1萬2,000多台空氣品質感測器，各縣市使用感測器，無論在空氣品質監測或監控工廠違規事件屢獲成果。

但目前只有苗栗縣使用國產空氣品質感測器，其餘皆使用非國產化產品，雖然各縣市環保局在合約皆有要求使用國產化為優先，但實際使用仍僅有苗栗縣。

苗栗縣政府截至108年底，全縣共計布建500台空氣品質感測器，是國內首次使用國產化PM2.5感測器，另加裝TVOC(揮發性有機物)感測元件，主要設點於工業區、民眾陳情地點、社區敏感點及交通熱區等地，不放過任何一點蛛絲馬跡，大幅提升整體稽查能量。

據了解，國產空氣品感測器經工研院研發技轉經昌科技後，由思維環境進行推廣，目前已達可量產規模，所使用的零件、晶片及通訊模組均非中國製造，標榜從生產製造、組裝到維修，全部一條龍都在台灣，亦不受今年疫情影響。

微型感測器原本是國外廠商的天下，近年來國內首批國產感測器也迎頭趕上。業者提供
微型感測器原本是國外廠商的天下，近年來國內首批國產感測器也迎頭趕上。業者提供

感測器 空氣品質 環保

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