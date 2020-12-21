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台灣5G網速誰最快？遠傳勇奪雙冠王 大幅領先同業

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
國際行動網路調查權威Opensignal今日首次公布「台灣5G用戶體驗報告 」，遠傳在「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」奪下雙冠王寶座。圖／遠傳電信提供
國際行動網路調查權威Opensignal今日首次公布「台灣5G用戶體驗報告 」，遠傳在「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」奪下雙冠王寶座。圖／遠傳電信提供

國際行動網路調查權威Opensignal今（21）日首次公布「台灣5G用戶體驗報告」，「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」兩項皆由遠傳奪冠。

Opensignal報告中指出，在5G下載速度方面，也就是在5G連網狀態下的下載速度，遠傳達到351.5Mbps，其次是中華電信的254.2Mbps、台灣大哥大的236.5Mbps，及台灣之星150.9Mbps。

而擁有5G智慧型手機和5G資費的用戶，任何時刻（不限於在5G連網狀態下）體驗到最快的整體下載速度，遠傳平均速度為206.9 Mbps，領先於並列第二的兩家業者：台灣大哥大的142.8 Mbps和中華電信的127.5 Mbps。

遠傳的5G頻譜不是最大，如何做到超越其他電信業者？遠傳表示，基地台選址的重要性較數量更高，遠傳透過AI大數據分析，根據區域人流、使用時間規劃網路建設，並以愛立信獨家設備進行全島建設，一方面減少多廠商網路互容（Multi-vendor inter-operability)的複雜性，並使用愛立信獲獎的「動態4G/5G跨頻共享」(Dynamic Spectrum Sharing) 4G+5G全網優化技術，成功提供用戶頂級的頭等體驗。

遠傳指出，除了在5G頻譜競標中取得頂級魚肚80MHz頻譜，在網路建設上更持續優化，每建設一座基站就會進行「單站調整優化」作業，並依照建設進度，持續進行「小區域協調整合」、「中大區域優化」等作業，未來將持續用心建設，讓消費者享受5G極速飆網之外，更能感受5G創新服務的體驗。

Opensignal首發「台灣5G用戶體驗報告」資料收集期間為今年9月1日至11月29日，測試裝置為4萬4000部，測量樣本數超過2.1億次，調查台灣電信業者5G綜合表現。

5G 4G 遠傳

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