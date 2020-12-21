全科會登場 張忠謀關節炎拄拐杖出席

第十一次全國科學技術會議今（21日）上午舉行開幕式，台積電（2330）創辦人張忠謀拄著拐杖出席；中場休息時，媒體詢問他對這次全科會滿不滿意，他說「很好、很好」；但他也說，他關節炎還沒好，現沒什麼話可以講，等他關節炎好了再講。

四年一度全國科技會議，張忠謀依慣例應會出席聆聽並且表達建言。而今日開幕式，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、科技部長吳政忠、中研院院長廖俊智等人都已入場，為關節炎所苦的張忠謀，今日親自到場，但有些遲到，待張忠謀坐定後，大會重新拍攝他與蔡總統合照。

2016年召開的第十次全國科學技術會議時，張忠謀曾在場外批評，會議內容太抽象，沒有關心業者想要什麼，「都政府自己在玩，沒有納入民間意見」；這次科技部規畫第十一次的全國科技會議，從去年年中、在上一任部長陳良基任內就啟動規劃作業，一開始就積極請教張忠謀的意見，也召開多次策略高峰圓桌會議。這次全科會前，科技部長吳政忠特別拜會張忠謀，了解產業大老的想法。

按往例，張忠謀出席全國科技會議，都會坐下來聆聽報告，甚至直到下午都會在現場聆聽；但今日張忠謀聆聽完上午專題演講及引言報告後，隨即離場。但台積電董事長劉德音、資深副總侯永清則留在現場，參與全國科技會議討論。