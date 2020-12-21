快訊

驚悚！巨石墜落砸中轎車 車頂被「壓平」 還好車內沒人

陳文茜琵琶別抱TVBS 掰了中天分手內幕曝光！

全科會登場 張忠謀關節炎拄拐杖出席

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

第十一次全國科學技術會議今（21日）上午舉行開幕式，台積電（2330）創辦人張忠謀拄著拐杖出席；中場休息時，媒體詢問他對這次全科會滿不滿意，他說「很好、很好」；但他也說，他關節炎還沒好，現沒什麼話可以講，等他關節炎好了再講。

四年一度全國科技會議，張忠謀依慣例應會出席聆聽並且表達建言。而今日開幕式，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、科技部長吳政忠、中研院院長廖俊智等人都已入場，為關節炎所苦的張忠謀，今日親自到場，但有些遲到，待張忠謀坐定後，大會重新拍攝他與蔡總統合照。

2016年召開的第十次全國科學技術會議時，張忠謀曾在場外批評，會議內容太抽象，沒有關心業者想要什麼，「都政府自己在玩，沒有納入民間意見」；這次科技部規畫第十一次的全國科技會議，從去年年中、在上一任部長陳良基任內就啟動規劃作業，一開始就積極請教張忠謀的意見，也召開多次策略高峰圓桌會議。這次全科會前，科技部長吳政忠特別拜會張忠謀，了解產業大老的想法。

按往例，張忠謀出席全國科技會議，都會坐下來聆聽報告，甚至直到下午都會在現場聆聽；但今日張忠謀聆聽完上午專題演講及引言報告後，隨即離場。但台積電董事長劉德音、資深副總侯永清則留在現場，參與全國科技會議討論。

張忠謀 關節炎 台積電

延伸閱讀

財股一週／曹興誠、張忠謀握手破冰 華航貨機新塗裝你給幾分？

苗豐強砸6.5億買3戶西華富邦 與張忠謀當鄰居

張忠謀：感謝一起打拚的科技夥伴

竹科不只晶圓雙雄 旅美數學家40年前的故事更精采

相關新聞

微軟、IDC：疫情下逾六成台企估營收正成長

微軟與調研機構IDC近期共同發布《企業創新文化：亞太區企業韌性與經濟復甦基礎》報告，有41%的台灣企業認為新冠肺炎疫情是...

台灣大「微樂心溫度」送暖弱勢童 球星齊聚勉勇敢追夢

由台灣大哥大基金會所舉辦的「微樂心溫度」活動今年邁入第5屆，每年號召全民一起透過「微樂志工」公益平台網站或App認捐禮物...

友達扶植逾150家社創企業 獲經部雙獎殊榮

友達光電（2409）獲頒經濟部2020年「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵機制」採購類首獎以及社會共...

台灣防疫有成 Google：創意內容可發揮跨國影響力

台灣內容產業年度盛事2020亞洲新媒體高峰會今天在台北登場，Google台灣總經理林雅芳表示，台灣防疫有成，比其他市場有...

隨時掌握寶寶狀況 工研院i寶貝照護裝置獲CES創新獎

美國消費性電子展CES將在明年1月11日開展，工研院今天舉辦CES創新獎獲獎記者會，發表獲今年創新獎的穿戴式獲獎技術「i...

Opensignal台灣5G體驗報告出爐 遠傳電信奪雙冠王

國際行動網路調查權威Opensignal今（21）日首次公布「台灣5G用戶體驗報告，遠傳在最受矚目的「5G下載速度」與「...

外資上週買超119億元 買超陽明最多

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場買超新台幣119.43億元，買超最多為陽明6.22萬張，賣超最多的個股為聯電7.3...

半導體前景佳 法人估打線封測需求年成長二成

在5G、電動車、AI及高速運算等各種應用的推波助瀾下，市場普遍看好明年全球半導體市場將可望成長挑戰雙位數，在整體半導體產...

英特格與家登10年訴訟大和解 高階主管透露關鍵

美商Entegris（英特格，又譯為安堤格里斯）日前11月中下旬和家登和解並於12月完成程序，讓10多年訴訟案畫下句點，...

凌華攜手Intel 投入機器視覺技術創新

邊緣運算解決方案全球領導廠商凌華科技（6166）今（21）日宣布與 Intel 合作，發起 20/20 Vision H...

聚焦脊椎手術醫材 台微醫1月下旬掛牌上櫃　

台灣微創醫療器材（6767）將於1月下旬掛牌上櫃，董事長梁晃千表示，人口老化持續快速，推動脊椎手術醫材產業市場規模持續擴...

赴印度投資的科技廠注意 股利已免重複課稅 

資誠稅務諮詢顧問公司印度市場負責人蘇宥人執行董事表示分析，印度依不同投資規模或產業別，各州政府可能提供各種不同的優惠，例...

熱門新聞

優先供應台積電！美商英特格宣布60億元在高雄設廠

Apple Car加速 台鏈總動員

台積3奈米產能 蘋果先包了

台灣大砸百億 蓋太陽能電廠

影/高級車進口3000輛總值99億元 創台中港開港44年紀錄

日月光：中壢廠基層員工加發1萬元紅包並全面調薪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。