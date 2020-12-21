疫後全球大競才 台積電建議提供引進外國人才租稅誘因

四年一度全國科學技術會議今（21）日登場，科技全球競才成為企業關注焦點。台積電（2330）在會中建議政府，針對人才引進提供租稅誘因，並且建置與世界聯結的快速網路，做好基礎建設，讓外國人才為我企業所用。

上銀集團總裁卓永財也表示，企業為升級轉型，投入很多研發，包括併購外國研發中心、聘請外國科技人才、或是國際合作研發等，建議應可以將國外研發認列為研發經費，提供企業租稅誘因。他強調，台灣企業研發要走出去，要有稅務制度支持。

全國科學技術會議今日登場，首場會議聚焦在人才與價值創造。Appier董事簡立峰擔任引言人，他表示，台灣從事科研人數愈來愈少，在每年只有16萬個小孩出生的年代，包括台灣半導體、新創事業能否靠這16萬個小孩，而成為世界第一，將是很大挑戰。

簡立峰表示，後疫情時代，遠距工作成為趨勢，國際人才是全世界競逐的，下一代發展要有跨國人才，要跟世界連結，台灣企業要透過遠距及數位能力，讓國際人才為我所用。

台積電資深副總侯永清在會上表示，除了本土人才培育外，未來也要重視國際人才如何引進，台積電提出幾個方向供政府參考。首先是，對於企業引進外國人才，應提供稅務上誘因，像歐盟國家對於人才引進的前5年、7年都提供租稅誘因；不過他並未進一步說明人才引進租稅優惠的具體建議。其次，他表示，台灣建構有利於外國人的生活環境。

第三，他表示，未來能引進到台灣的外國人才仍只是一小部分，若台灣能建置通往全世界快速網路，有利於大量資料使用，讓台灣成為快速網路中心，就可以讓國外人才為我使用，建議政府前瞻性建置快速網路，將基礎建設做好。第四，未來若要大量運用外國人才，法規及資安能力也要走在前頭。

台大校長管中閔也在會中表示，台灣競才育才，齊頭式薪資缺乏誘因，這是長年問題，現在應該要劍及履及去談法規大幅鬆綁才有意義。他表示，「如果總是想用一刀切的制度，要培養多元異質性人才，那只是緣木求魚。」他認為如果沒有在制度上大規模鬆綁，不要寄望會打造甚麼樣的人才，人才也不會回來。