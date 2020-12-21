Edenred成福委救星 推尾牙電子票券

歲末年終將至，企業福委會又要面對一年一度的禮品發送挑戰，來台多年的法商票券業者Edenred宜睿智慧（EDEN-Euronext Paris）表示，今年在疫情之下，電子票券發送便利且是「零接觸服務」，現在還能以發送「尾牙美食福利即享券」，提供王品集團、雲朗觀光集團、漢來美食及EZ Table等合作餐廳及線上訂位品牌，讓取消大型尾牙的企業能以電子票券替代，同時滿足防疫及員工們對於尾牙的期待。

Edenred台灣總經理吳宗翰表示，台灣企業對於員工福利贈禮有大量需求，但福委會從前端的品項挑選到後續的發放與追蹤，都有許多不便之處，因此Edenred在台灣推出「Benefit Xpress福利即享券」服務，能夠有效解決過往福委們的痛點，為企業降低作業工時、加速發放效率；透過專利創新的多選券技術，改變過去禮券需多方採買並只能在指定品牌使用的限制。

Edenred指出，華碩（2357）、長榮航空（2618）、美光、廣達（2382）等大型企業都曾採用該服務，有近9成的企業客戶在使用後感到滿意，並表示透過數位發送的方式，可讓原本繁瑣的採購、發送流程節省600個工時（約75個工作天）。

同為法商的運動品牌業者迪卡儂，也在今年正式採用Edenred「Benefit Xpress福利即享券」取代傳統實體禮券。迪卡儂在全台有15家實體門市，總員工數超過1000人，由於店點分布全台各地，福委會過往需要在採購三節禮券後，分發到全台各店，交由各區福委點收、發放，不但耗時、費力而且容易出錯。

台灣迪卡儂福委會主委陳嘉輝表示，使用Benefit Xpress福利即享券發放三節禮金後，超過8成的員工都表示可兌換的品牌十分符合個人需求，且操作設計很直覺；加上提供中英文操作手冊，也解決了過往需要跟外籍員工說明使用方式的困擾。此外，受到疫情、環保意識提高等因素影響，員工們多數贊同使用電子票券取代傳統紙張禮券，讓電子票券的續用意願高達9成3，大幅提升迪卡儂員工福利的整體滿意度。