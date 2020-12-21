快訊

撞擊畫面曝光！虎科大情侶車禍亡 機車左切快車道刮出火花

藍綠一樣爛！小心…你可能是假訊息高風險族群

Edenred成福委救星 推尾牙電子票券

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

歲末年終將至，企業福委會又要面對一年一度的禮品發送挑戰，來台多年的法商票券業者Edenred宜睿智慧（EDEN-Euronext Paris）表示，今年在疫情之下，電子票券發送便利且是「零接觸服務」，現在還能以發送「尾牙美食福利即享券」，提供王品集團、雲朗觀光集團、漢來美食及EZ Table等合作餐廳及線上訂位品牌，讓取消大型尾牙的企業能以電子票券替代，同時滿足防疫及員工們對於尾牙的期待。

Edenred台灣總經理吳宗翰表示，台灣企業對於員工福利贈禮有大量需求，但福委會從前端的品項挑選到後續的發放與追蹤，都有許多不便之處，因此Edenred在台灣推出「Benefit Xpress福利即享券」服務，能夠有效解決過往福委們的痛點，為企業降低作業工時、加速發放效率；透過專利創新的多選券技術，改變過去禮券需多方採買並只能在指定品牌使用的限制。

Edenred指出，華碩（2357）、長榮航空（2618）、美光、廣達（2382）等大型企業都曾採用該服務，有近9成的企業客戶在使用後感到滿意，並表示透過數位發送的方式，可讓原本繁瑣的採購、發送流程節省600個工時（約75個工作天）。

同為法商的運動品牌業者迪卡儂，也在今年正式採用Edenred「Benefit Xpress福利即享券」取代傳統實體禮券。迪卡儂在全台有15家實體門市，總員工數超過1000人，由於店點分布全台各地，福委會過往需要在採購三節禮券後，分發到全台各店，交由各區福委點收、發放，不但耗時、費力而且容易出錯。

台灣迪卡儂福委會主委陳嘉輝表示，使用Benefit Xpress福利即享券發放三節禮金後，超過8成的員工都表示可兌換的品牌十分符合個人需求，且操作設計很直覺；加上提供中英文操作手冊，也解決了過往需要跟外籍員工說明使用方式的困擾。此外，受到疫情、環保意識提高等因素影響，員工們多數贊同使用電子票券取代傳統紙張禮券，讓電子票券的續用意願高達9成3，大幅提升迪卡儂員工福利的整體滿意度。

禮券 尾牙 長榮航空

延伸閱讀

年末聚餐潮今年更旺 餐飲業受惠內需增溫

太好買！ 三重迪卡儂今開幕 提供60項運動、萬種商品

竹市感恩季周末開跑 林智堅邀民眾替弱勢兒童圓夢

台中水湳經貿園區房市先鋒 單元八地價創近年新高

相關新聞

微軟、IDC：疫情下逾六成台企估營收正成長

微軟與調研機構IDC近期共同發布《企業創新文化：亞太區企業韌性與經濟復甦基礎》報告，有41%的台灣企業認為新冠肺炎疫情是...

台灣大「微樂心溫度」送暖弱勢童 球星齊聚勉勇敢追夢

由台灣大哥大基金會所舉辦的「微樂心溫度」活動今年邁入第5屆，每年號召全民一起透過「微樂志工」公益平台網站或App認捐禮物...

友達扶植逾150家社創企業 獲經部雙獎殊榮

友達光電（2409）獲頒經濟部2020年「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎勵機制」採購類首獎以及社會共...

台灣防疫有成 Google：創意內容可發揮跨國影響力

台灣內容產業年度盛事2020亞洲新媒體高峰會今天在台北登場，Google台灣總經理林雅芳表示，台灣防疫有成，比其他市場有...

隨時掌握寶寶狀況 工研院i寶貝照護裝置獲CES創新獎

美國消費性電子展CES將在明年1月11日開展，工研院今天舉辦CES創新獎獲獎記者會，發表獲今年創新獎的穿戴式獲獎技術「i...

Opensignal台灣5G體驗報告出爐 遠傳電信奪雙冠王

國際行動網路調查權威Opensignal今（21）日首次公布「台灣5G用戶體驗報告，遠傳在最受矚目的「5G下載速度」與「...

外資上週買超119億元 買超陽明最多

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場買超新台幣119.43億元，買超最多為陽明6.22萬張，賣超最多的個股為聯電7.3...

半導體前景佳 法人估打線封測需求年成長二成

在5G、電動車、AI及高速運算等各種應用的推波助瀾下，市場普遍看好明年全球半導體市場將可望成長挑戰雙位數，在整體半導體產...

英特格與家登10年訴訟大和解 高階主管透露關鍵

美商Entegris（英特格，又譯為安堤格里斯）日前11月中下旬和家登和解並於12月完成程序，讓10多年訴訟案畫下句點，...

凌華攜手Intel 投入機器視覺技術創新

邊緣運算解決方案全球領導廠商凌華科技（6166）今（21）日宣布與 Intel 合作，發起 20/20 Vision H...

聚焦脊椎手術醫材 台微醫1月下旬掛牌上櫃　

台灣微創醫療器材（6767）將於1月下旬掛牌上櫃，董事長梁晃千表示，人口老化持續快速，推動脊椎手術醫材產業市場規模持續擴...

赴印度投資的科技廠注意 股利已免重複課稅 

資誠稅務諮詢顧問公司印度市場負責人蘇宥人執行董事表示分析，印度依不同投資規模或產業別，各州政府可能提供各種不同的優惠，例...

熱門新聞

優先供應台積電！美商英特格宣布60億元在高雄設廠

Apple Car加速 台鏈總動員

台積3奈米產能 蘋果先包了

台灣大砸百億 蓋太陽能電廠

影/高級車進口3000輛總值99億元 創台中港開港44年紀錄

日月光：中壢廠基層員工加發1萬元紅包並全面調薪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。