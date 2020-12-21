英特格擴大在南科高雄園區投資 就近供應台積電

台積電供應鏈成美商英特格（Entegris）今日宣布，將在未來三至五年內在台投資約2美元（約新台幣60億元），擴大在台布局。

英特格規畫於 2021 年初起興建新廠、同年底完工投產，並逐步全面量產。新廠座落於台灣南科高雄園區，占地 61,700平方公尺（約 18,664坪），將興建廠房約2萬7,000 平方公尺（約 8,168 坪），並將用於研發與生產晶片商所需的重要解決方案，包含微汙染控制過濾器、氣體輸送系統、先進製材等。

英特格總裁暨執行長 Bertrand Loy 指出，這次擴廠反映台灣及亞太各地國際級半導體製造業者對於英特格產品及服務的需求日增。

他引用IC Insight 統計指出，今年全球半導體晶圓廠產能有近 22% 源自台灣，而亞洲地區（包含台中日韓）所生產的半導體約占全球75%。

Loy表示，台灣半導體產業位居全球領導地位。隨在台業務擴大，英特格將與客戶更加緊密合作、協助加速客戶的開發周期及產品量產，以因應客戶的新興需求。

此外，新廠的地利之便將協助我們加強保障客戶供應鏈，並強化公司在亞洲各地（如南韓、中國、日本）的製造產能。」

因應擴廠計畫，英特格將在台灣目前 300名員工的編制外，增聘 200 名具化工專長及製造經驗的人才。

英特格也規劃將其位於新竹的台灣技術研發中心（TTC）的規模擴增一倍。該中心內的科學家及工程師攜手客戶探索與開發創新解決方案，以解決對晶片業者最棘手的材料及汙染控管問題。