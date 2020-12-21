日月光半導體再徵才 中壢廠擬招募3000人

2020年全球經濟受疫情衝擊大幅萎縮，但台灣半導體產業均逆勢成長，其中日月光半導體今（21）日表示，中壢分公司在今年第4季及2021年持續擴大徵才，並攜手桃園市榮民服務處、桃園市政府勞動局就業服務處，於昨日在日月光（3711）中壢分公司舉辦「榮光煥發、樂活桃園」徵才活動，協助退除役官兵及在地求職民眾媒合就業。

日月光集團陳天賜總經理表示，近年來公司生意屢創新高，其中「優質人才、穩定人流」是不可或缺的關鍵因素，日月光中壢廠目前已有近12,000名員工，未來預計將持續擴廠，再創造超過3,000個就業機會，並持續深耕桃園，在地紮根，也非常感謝桃園市政府及榮服處，即時提供就業媒合之服務平台，讓企業在地發展無後顧之憂，日月光也將提供最優渥的薪資福利，讓所有同仁在桃園可以安居樂業，為台灣半導體產業發展貢獻一己之力。

桃園市高安邦副市長指出，協助市民媒合就業機會、為企業創造穩定發展的條件都是市府責無旁貸的任務，在市府同仁及各界人士的努力下，桃園市隨著經濟蓬勃發展、居住品質的提升，人口成長幅度已成為六都之冠，期望能持續整合在地力量，讓桃園市不斷向上提昇。

桃園市榮民服務處徐偉光處長則強調，本次徵才活動攜手桃園市政府勞動局就業服務處，媒合超過百名求職者參與，讓有就業需求退除役官兵（眷屬）及民眾，有機會前來實地體驗職場工作環境及相關福利設施，這將有助於求職應徵者儘速找到心目中理想工作。