日月光逆勢成長 攜手桃市府、榮服處擴大徵才

日月光半導體今年不畏疫情仍逆勢成長，日月光半導體中壢廠也在今年第4季及2021年持續擴大徵才。今日更攜手桃園市榮民服務處、桃園市政府勞動局就業服務處，在中壢廠 舉辦「榮光煥發、樂活桃園」徵才活動，協助退除役官兵及在地求職民眾媒合就業。

包括桃園市副市長高安邦、桃園市勞動局長吳宏國、桃園市榮民服務處處長徐偉光、日月光集團總經理陳天賜今日也親自出席這項徵才活動，為求職民眾加油鼓勵，更強調將整合在地就業媒合平台，達成高度共識，未來三方將緊密合作，為民眾求職、企業求才共創利基。

高安邦表示，協助市民媒合就業機會、為企業創造穩定發展的條件都是市府責無旁貸的任務。在市府同仁及各界人士的努力下，桃園市隨著經濟蓬勃發展、居住品質的提升，人口成長幅度已成為六都之冠，期望能持續整合在地力量，讓桃園市不斷向上提升。

徐偉光表示，本次徵才活動攜手桃園市政府勞動局就業服務處，媒合超過百名求職者參與，讓有就業需求退除役官兵(眷屬)及民眾，有機會前來實地體驗職場工作環境及相關福利設施，這將有助於求職應徵者儘速找到心目中理想工作。

陳天賜總經理表示，近年來公司生意屢創新高，其中「優質人才、穩定人流」是不可或缺的關鍵因素，日月光中壢廠目前已有近1萬2,000名員工，未來預計將持續擴廠，再創造超過3,000個就業機會，並持續深耕桃園，在地紮根。