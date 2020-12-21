奧圖碼連續三年金銀質 三重好禮回饋消費者

投影機品牌大廠奧圖碼歡慶連續三年榮獲台灣精品金銀質大獎，精心準備三重大禮要回饋給長期支持的消費者。

奧圖碼表示，即日起至明年1/31為止，只要前往全台指定經銷商鑑賞金銀質機種P2／P1 PRO雷射超短焦投影機，或是前往全台指定影城尋找P2燈箱或電視牆完成拍照任務，立即致贈台北101 89樓觀景台快速通關券2張（市價1,200元／張），購買P2／P1 PRO加碼再抽全球超夯次世代電玩主機PS5數位版5台。

奧圖碼指出，第一重：前往全台指定影城尋找P2廣告燈箱或電視牆，現場拍照上傳個人臉書，並加註「#奧圖碼 #咫尺距離盡享劇院震撼」，截圖私訊奧圖碼粉專，前25名貼文者立即獲得台北101 89樓觀景台快速通關券2張（市價1,200元／張）。

活動指定影城地點有，電視牆；威秀6家（信義／桃園／新竹巨城／頭份尚順／台中遠百／台中老虎城） 、 喜樂2家（南港／永和） 、 華威2家（天母／台中） 、 美麗新2家（台茂／淡水） 、 大直美麗華 / 台中凱擘。 燈箱： 大直美麗華 / 天母華威 / 喜樂時代。

第二重：前往全台指定經銷商鑑賞P2或P1 PRO雷射超短焦投影機，現場拍照上傳個人臉書，並加註「#奧圖碼 #連續三年榮獲台灣精品金銀質大獎」，截圖私訊奧圖碼粉專，前25名貼文者立即獲得台北101 89樓觀景台快速通關券2張（價值1,200元／張）。

第三重：前往全台指定經銷商購買P2或P1 PRO雷射超短焦投影機，完成線上保登，並將保卡和發票影本寄回奧圖碼總收，即可免費抽全球超夯次世代電玩主機PS5數位版乙台（價值12,980元／台，總計5個名額）。