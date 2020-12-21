宏碁歐洲發光 獲德媒頒發服務與產品大獎

宏碁（2353）受德國廣大消費者喜愛，2020年於兩項電子產業服務及產品行銷類別中皆獲得前三名的肯定。德國最大的報紙媒體之一Die Welt與市調公司合作，針對4,000家公司共600,000受訪者進行調查，宏碁獲頒德國最大平面媒體之一的Die Welt「服務冠軍」金牌，受訪對象必須為過去三年內與該品牌有消費或服務交流等紀錄，方能列為成功問卷，龐大的調查範圍堪稱為目前德國最大的服務調查排名，而宏碁在電子產業中獲得金牌肯定。

此外，宏碁德國同時獲得2020年德國Fairness Award排名前三，透過德國當地媒體及服務品質機構彙整55,000名消費者意見，針對800間公司的客戶服務及消費行為進行評估，受訪者將針對產品性價比、產品規格標示或售後服務等方面進行調查，而宏碁德國大獲消費者肯定，成功於當地品牌中脫穎而出，突顯出宏碁於德國無論是在服務、產品功能、價格或售後管理上皆提供完善的服務。

宏碁表示，在德國能夠獲得兩項服務及行銷類別的殊榮，成功關鍵除了產品創新的技術外，德國服務中心在消費者諮詢的電子郵件、電話服務上獲得正面的評價，售後與維修服務及以客戶至上的服務態度更突顯出宏碁德國在產品管理、銷售、行銷及服務團隊的努力，贏得當地消費者的喜愛。