聯發科名列台灣國際品牌榜前十 品牌價值418億美元

手機晶片大廠聯發科（2454）於今（21）日宣布，在台灣國際品牌價值調查中，聯發科再度名列其中，榮登台灣國際品牌榜單第9名，品牌價值共計418億美元，在面對全球新冠肺炎等變因的衝擊下，仍較去年逆勢成長10％，是台灣半導體業者唯一入榜者。

聯發科副董事長謝清江表示，聯發科20多年來累積厚實技術，品牌價值建立在運用創新科技提出解決方案與整合能力，在產業生態推動上與全球夥伴密切合作，成為國際一線品牌最堅強的技術後盾。每年全球約有20億台電子裝置使用聯發科的晶片組，該公司用創新提供使用者最佳體驗，滿足大眾生活、工作、娛樂各方面的需求，發揮品牌影響力。

聯發科指出，該公司是全球前15大半導體企業中最年輕的公司，以IC設計品牌建立獨特差異化價值，建立下游終端產品客戶的信賴感，是客戶因應未來需求重要的策略夥伴。該公司以全球化且寬廣的產品線，在智慧家庭、智慧裝置及行動通訊領域，協助客戶開創更多商機，讓全球各地消費者都能找到適合自己、內含聯發科晶片的電子產品。