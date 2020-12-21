美商對半導體及下游產品提337調查 台灣筆電雙A在列

據中國貿易救濟資訊網今（21）日公告，美國企業Tela Innovations, Inc在本月18日根據「美國1930年關稅法」第337節規定向美國際貿易委員會提出申請，主張對美出口、在美進口及銷售的特定半導體及其下游產品，侵犯了其專利權，對象包含台灣筆電雙A宏碁（2353）、華碩及微星等。

根據中國貿易救濟資訊網資料顯示，遭申請337調查的企業中，包括宏碁、宏碁美國公司、華碩、華碩電腦國際公司、英特爾公司、聯想集團、聯想（美國）公司、微星、微星科技美國公司為列名被告。

據了解，美國企業Tela Innovations, Inc為一專利公司，2018年就曾經對相關廠商提出法律行動，主要是針對Intel用的專利連帶告相關PC品牌廠。

對此，宏碁表示，由於本案已進入司法程序，公司不便回應。供應商已與本公司聯繫，並將協助處理。