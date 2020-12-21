台灣之星提升數位服務 行動APP下載量突破212萬

台灣之星提升數位服務，台灣之星行動APP累積下載量已突破212萬，年增四成，並透過大數據分析，優化行動APP體驗，更推升營運表現。

台灣之星表示，台灣5G進行式，萬物互聯的未來雛形也愈加清晰，眼看使用者快速連結更多裝置與服務並產生巨量資料，數據蒐集、洞見分析與價值轉換的能力也可預見將成為企業在新世代脫穎而出的重要關鍵。

台灣之星誕生於數位原生時代，面對勢不可擋的數位洪流自成立之初便擁抱創新科技展開布局，在銷售、服務與行銷等方面整合虛實平台，為用戶打造便捷一致的體驗，推出台灣之星行動APP，承載超過50項自助服務，是台灣之星長期以來非常重視的數位平台，受到海內外各大獎項肯定，相繼獲得「Horizon互動多媒體獎」、「TANGRAMS實效行銷獎」、「國家品牌玉山獎」與「行銷傳播傑出貢獻獎」。

2020年時屆5G問世，台灣之星表示，重新審視行動APP的既有資訊架構，投入橫跨10個部門的專業團隊人力，針對「個人化首頁推播」、「網路門市」、「客戶服務」與「myTSTAR會員中心」4大面向用戶歷程進行全方位優化，同時基於自行打造的CMP溝通管理平台導入大數據分析應用，以用戶生命週期、行為與輪廓將其細分成36群，提供專屬的個人化資訊與服務。

不僅如此，台灣之星行動APP今年10月底上線的最新版本，延續個人服務管理、行動網路門市、隨身客戶服務、即時用量查詢、快速服務搜尋、便捷繳款服務等6大功能外，更因應5G商轉新增5G網路／熱點用量與免費升級體驗等用戶服務，以及不限台灣之星電信用戶皆可成為會員，並使用的「買東西商城」優惠管理功能，擴大使用族群範圍以提升平台運營效益。

截至目前，台灣之星統計，行動APP累積下載量已突破212萬，相較去年同期成長近4成，同時，做為數位服務營運關鍵指標的每日活躍使用人數（DAU），年增率更上看六成。

台灣之星認為，5G數據時代到來，電信業者的角色除提供行動通訊服務外，更將進一步發揮自身掌握海量數據的特點，以更加精進的資料分析方法，從中取得具前瞻性的洞見；對此，台灣之星相信「看不到」的數據力將是未來的決勝競爭力並長期耕耘大數據應用範疇，領先同業廣泛在加值服務推薦、電信代收、行動APP、智慧諮詢專家、用戶續留意願與網路建設等多元面向精準導入，以實際作為回應由數據中提煉的商業洞察，提升成交率並增加用戶忠誠度，為公司創造倍數的商業價值，

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星落實「低成本高效益」的經營理念，自始就導入科技工具輔助流程，穩健走在數位的道路上，養成每一位同仁都擁有「數位通識素養」的差異化優勢。進入5G時代，將繼續發揮組織高度數位化的有利條件，積極結合大數據分析應用在數位平台、行銷策略與業務決策等，透過探尋數據資料中的有用見解達到開源節流並提升營運綜效的雙重目的。

台灣之星大數據應用實績也傳來捷報，以「機器學習上的商機：帶動國際漫遊服務的崛起」獲得素有全球電商奧斯卡之稱、商業創新指標獎項「ECI Awards國際艾奇獎」銅獎肯定，締造電信業唯一、連續三年獲獎的佳績。

台灣之星表示，在大數據模型的助益下，加值服務營收成長超過四成，用戶流失率也明顯降低，因而守住約47%的營收損失。

另外，2019年初，台灣之星觀察，國人旅遊風氣盛，超過3成民眾過去一年曾安排海外旅遊，但同年上半年台灣之星使用過原號漫遊服務的用戶卻僅占總用戶的4.5%，不僅遠不及全國出國人數比例，與整體電信市場約23.5%的占比相較也有大幅落差，為突破此困境，挹注營收成長動能，台灣之星導入大數據分析與機器學習技術，透過預先洞悉出國旅遊用戶行為模式並整合用戶樣貌、強化系統運算效率，並透過最佳化分眾優惠額度以建立可適配多業務目標的「國際漫遊營收提升模型」，挖掘潛力出國旅遊分眾並計算出最適當的接觸時機與通路；數據模型上線半年後，國際漫遊服務營收大幅提升，2019年第4季相較前一年度同期成長近32%，有效運用數據分析創造出實質商業價值、解鎖新商業模式，讓數據行銷不再淪於紙上談兵。