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日月光年末大型徵才 明年高雄廠將募逾3600人

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

面對半導體需求暢旺，日月光投控（3711）旗下日月光持續擴大布局、提升產能規模，明年高雄廠預計招募超過3600名人才。12月19日，於K11廠區舉辦年末大型徵才活動，以製程工程師、設備工程師、儲備幹部、生產助理員為主，現場同步設有職業安全互動區、健康衛教體驗區，降低求職者等候的緊張感，同步了解日月光在職場安全健康的促動，達到企業與員工的雙贏。

日月光投控表示，職業安全互動區，主要展示「機台安全」與「廠房安全」，並安排專人介紹及體驗，加深求職者印象。模擬廠區實際作業時的機台風險，透過各種不同類型防護設置，完善機台本質安全，保障作業人員。另外，為了完整廠房防護、趨前防守，廠區推廣設置極早期偵煙警報系統及區域紅外線熱顯影偵測，監測並預防廠區火災的發生，體驗區讓求職者實際瞭解極早偵測的有效性與靈敏性，以全方位的廠房安全讓員工更安心、放心的工作。

高雄廠機台本質安全從人、行為、環境三面向出發，導入ISO 12100機台安全風險評估手法以及ISO 13849安全設計，結合智能技術應用，以高規格自我要求，致力達到機台設備安全，強化人員作業的保護。每年邀請業界專家，進行專業講座，同步辦理機台安全競賽，開放各廠區角逐，讓安全意識深植同仁心中，以嚴謹的態度落實於工作中，建構完善的日月光安全文化。

日月光 求職 工程師

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