遠傳5G用戶體驗 奪下Opensignal雙冠王

國際行動網路調查權威Opensignal今（21）首次公布「台灣5G用戶體驗報告」，遠傳在「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」奪下雙冠王寶座。

根據報告指出，遠傳「5G下載速度」飆達351.5Mbps，相較居次的台灣電信業者快了平均97.3Mbps，遠傳「5G用戶整體下載速度體驗」則高達206.9Mbps，和第二名平均速度拉開64.1Mbps。

Opensignal首發「台灣5G用戶體驗報告」資料收集期間為今年9月1日至11月29日，測試裝置為4.4萬部，測量樣本數超過2.1億次，調查台灣電信業者5G綜合表現。

遠傳強調，5G網路一路超前部署，拿下3.5GHz頂級魚肚好位置的80MHz大頻寬，加上原有的4G「夢幻旗艦」頻譜，讓用戶能享受極佳的5G+4G全網體驗，一舉摘下本次「5G下載速度」、「5G用戶整體下載速度體驗」雙料冠軍。

遠傳表示，根據Opensignal於10月公布「全球5G下載速度排名」，台灣以平均211.8Mbps名列全球第四，今日再加碼公布「台灣5G用戶體驗報告」，遠傳亮眼表現成為電信業「網速模範生」。未來將持續用心建設，實現遠傳對消費者的5G承諾：用心瞭解客戶需求、用心打造頭等網路，建設用心、服務貼心、體驗最順心。