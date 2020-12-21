00881上市一周登台股ETF百億俱樂部 受益人翻近五倍

今(2020)年國內最後一檔壓軸掛牌的ETF商品—國泰台灣5G+ETF（00881），12月10日上市，除了在上市前已打破台股ETF歷來最大募集金額紀錄；根據最新集保資料，掛牌7個交易日以來，上周五（18日）為止，00881受益人來到近12萬人，較募集階段上升近五倍，再度締造台灣歷來ETF最快成長紀錄，其規模亦進一步來到新台幣153億元，除登上「百億俱樂部」外，也坐穩國民5G ETF之勢。

國泰台灣5G+ ETF經理人蘇鼎宇表示，00881追蹤台灣5G+通訊指數，是由台灣指數公司所編製，首先篩選出在FactSet的RBICS產業分類下，5G相關營收大於50%的台灣上市、櫃個股，同時再訂定流動性與獲利品質的要求，最後依市值排序，取前30檔成分，並設定最大成份股的比重為30%，力求能表彰台灣科技廠在5G世代下的投資表現，並達到良好分散性。

蘇鼎宇補充，其實解析台灣5G+通訊指數，其成分股主要由新世代半導體、網通及關鍵零組件及電動車等三大國家隊面向所構成，與政府政策推動的方向不謀而合。主要因為未來5G帶動的需求，將會延續到物聯網、網通設備、自駕車等領域，而台灣科技產業鏈上、中、下游完整，半導體產值世界第二，亦是手機、筆電、網通伺服器代工大國，因此，台灣在5G產業的整合能力，舉目全球其實是絕無僅有的!

台股在攻克14,000點關卡後，出現較為震盪來回的情況，國泰台灣5G+ ETF最新淨值亦來到14.8元左右，呈現短期整理。但因該ETF具有一年兩次的配息機制，首次配息預計將落在明年8月，看好5G長線發展機會的投資人，可透過低接或定期定額的方式，一次掌握三大國家隊面向的未來成長表現！