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Opensignal台灣5G體驗報告出爐 遠傳電信奪雙冠王

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

國際行動網路調查權威Opensignal今（21）日首次公布「台灣5G用戶體驗報告，遠傳在最受矚目的「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」奪下雙冠王寶座。

根據Opensignal的報告，遠傳「5G下載速度」飆達351.5Mbps，相較居次的台灣電信業者快了平均97.3Mbps；遠傳「5G用戶整體下載速度體驗」則高達206.9Mbps，和第二名平均速度拉開64.1Mbps。

Opensignal首發「台灣5G用戶體驗報告」資料收集期間為今年9月1日至11月29日，測試裝置為4萬4000部，測量樣本數超過2.1億次，調查台灣電信業者5G綜合表現。遠傳5G超前部署，拿下3.5GHz頂級好位置的80MHz大頻寬，加上原有的4G「夢幻旗艦」頻譜，讓用戶能享受極佳的5G+4G全網體驗，一舉摘下本次「5G下載速度」、「5G用戶整體下載速度體驗」雙料冠軍。

根據Opensignal於10月公布的「全球5G下載速度排名，台灣以平均211.8Mbps名列全球第四，今日再加碼公布「台灣5G用戶體驗報告」，遠傳亮眼表現成為電信業「網速模範生」。未來將持續用心建設，讓消費者享受5G極速飆網之外，更能感受5G創新服務的樂趣。

5G 4G 遠傳

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