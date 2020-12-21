工研院i寶貝照護裝置 獲CES創新獎

工研院今（21）日發表CES參展主題網站，宣布以AI 、Robotics 及 e-Health等12項創新技術參加2021 CES數位展。

今日更搶先曝光甫獲消費性電子展創新獎的i寶貝照護裝置（iDarlingWeaR)，在經濟部技術處科技專案支持下，以非接觸微型生理感測，溫暖守護嬰幼兒的特點，在眾多國際廠商中脫穎而出，獲得CES Wearable Technologies 穿戴式科技類創新獎，成為台灣唯一獲獎研發機構，更與AMD、 Philips、 HP、 Panasonic與LG Electronics等國際知名品牌同時獲獎。

工研院副院長張培仁表示，非接觸商機是全球疫情中的產業新契機，其中居家照護科技將是發展主流，工研院獲消費性電子展創新獎的i寶貝照護裝置，即是結合居家照護與非接觸科技的生理感測產品，為嬰幼兒提供暖心照顧。健康樂活是工研院在2030技術策略與藍圖的發展重點領域之一，為了讓前瞻研究與終端被照顧者的需求能有效整合，因此在系統服務開發是以人的需求為出發點，並聚焦市場導向，連續四年榮獲CES創新獎，證明這個方向成果獲得肯定，也是工研院將創新ICT優勢延伸至智慧照護服務應用，發展出無縫接軌的全人照顧及跨領域軟硬整合系統的最佳典範。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，新生兒猝死症讓許多爸媽聞之色變！研究指出嬰幼兒的健康分析與管理可有效地降低一歲以下嬰幼兒可能發生意外的風險。根據Grand View Research研究，全球嬰幼兒照護產品市場規模預計於2025年達到16.78億美元，2018到2025 年的年均複合成長率將達到5%。

工研院獲2021年消費性電子展創新獎的i寶貝照護裝置，是一款非接觸微型嬰幼兒生理感測產品，具有操作簡易、即時警示、遠端監控及多元應用等特點。i寶貝照護裝置採用對人體完全無害的低功率生理偵測雷達技術，造型輕巧，可結合包巾放置於嬰幼兒胸口，在完全不需接觸到寶寶細嫩皮膚的情況下，就能24小時偵測並紀錄寶寶的心跳、呼吸與活動力，每分鐘平均心跳誤差率小於5%。

i寶貝照護裝置透過藍芽技術，將蒐集到的嬰幼兒生理資訊，傳送到父母或照護者的行動裝置，經由App即時了解寶寶的睡眠與甦醒的狀態，萬一發生心跳與呼吸異常或是猝死狀態，父母也能馬上收到警示通知。此裝置操作簡易、攜帶方便，尤其在無光線的環境中也能使用，可隨時隨地掌握嬰幼兒生理狀態，成為居家看顧寶寶的好幫手，也可運用在月子中心、托嬰中心等大型嬰幼兒照護機構；同時更可延伸到醫療院所、地區診所等場域，整合應用在遠距智慧健康及照護服務上，有效減輕照顧者人力負擔，提昇照護品質。

工研院2021 CES數位展主題網站 ，以AI Robotics 及 e-Health為主題，展出全台第一台64通道智能化手持式超音波，透過Wi-Fi即可即時傳輸到手持裝置觀看，並可依據情況搭配不同的超音波探頭的智能化手持超音波影像系統；擁有仿生手掌抓取形狀不規則與軟性物件，拿書、名片、手機、或寶特瓶，連彈電子琴都可以的雙臂機器人；自學式電池管理系統以獨創AI演算法對電池做即時校正，提升電池安全性與使用壽命； Wi-Fi不只能連網，還能感知睡眠品質以及提供睡眠學習所需的睡眠階段偵測之技術等12項創新技術，這些創新、令人引頸期待的下世代科技都將在工研院CES主題網站登場！工研院CES主題網站自即日起開始接受國內外廠商預約商機媒合。

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