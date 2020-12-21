半導體前景佳 法人估打線封測需求年成長二成

在5G、電動車、AI及高速運算等各種應用的推波助瀾下，市場普遍看好明年全球半導體市場將可望成長挑戰雙位數，在整體半導體產業供應鏈中，市場持續看好，今年打線封裝需求相當強勁，多家封測廠產能都塞爆，預計明年打線封裝需求可望較今年持續成長二成，封測業者可望持續受惠。

在各項有利明年打線封裝需求持續加溫的下游需求中，市場分析師分析，主要幾項下游需求，包括今年已明顯帶動產業需求的5G相關商機，預期5G明年全球滲透率可望進一步攀升，將由2020年19%翻倍至2021年40%，另外，高速運算需求持續暢旺，預期2021年PCIe 4將隨SSD及伺服器CPU的全面導入而普及，成為高速資料傳輸的標配。

另外今年上半年全球車市平淡，但已在今年中落底，並在下半年明年加溫，同時，市場研究機構也普遍預期，全球車市明年出貨量將年增13%，並將持續帶動車用電子相關需求，這些都有利明年全年半導體產業供應鏈成長，也將對於打線封裝需求明年成長2成。

國內封測廠主管也表示，以下半年全球封測產業需求相當強勁的情況來看，明年打線封裝強勁需求確實可望延續。業者也指出，先進封裝持續幫助製程向前推展，在各項終端需求如，個人電腦、筆電、車用、遊戲機及5G相關等帶動下，明年打線封裝需求可望維持強勁，全年需求成長有機會挑戰2成，且除短期受惠漲價效應，終端應用愈趨複雜亦將提升打線封裝長期的內容價值。

此外在先進封裝領域，3D封裝的堆疊技術持續推進，業者也預期，這將將大大幫助半導體實現異質整合，業者並認為先進封裝將持續幫助製程向前推展及產業成長。