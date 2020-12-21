NetApp助企業數位轉型 推新版軟體資料服務

國際資料儲存及軟體大廠NetApp每年底都會發布大幅度軟體更新與服務，日前NetApp已推出新版的ONTAP資料管理軟體、Keystone Flex Subscription訂閱模式、SolidFire Enterprise SDS解決方案，以及其他多項雲端和混合雲方案。

NetApp台灣區總經理林松源表示，今年在疫情及美中貿易戰影響下，台灣高科技業仍繳出優異成績單，並持續投入在先進製程研發，因此讓資料儲存與處理需求更大，幫助NetApp今年在台灣的營運狀況比原先預期更好。NetApp期望持續以資料軟體創新，協助企業在混合雲環境中持續轉型，加速並加強企業運作效能。

在新版NetApp ONTAP 9.8版本中，可提供更大範圍的整合、更深層次的雲端整合和持續的資料可用性，提高業務關鍵型企業級應用程式的簡便、效率和安全性。NetApp台灣區技術長張展智指出，為了提供更專業的技術支援，NetApp自去年起已要求技術人員每年都要考取至少一張公有雲證照。

Keystone Flex Subscription訂閱模式則是透過「隨需選購」方式，為企業提供快速、靈活的途徑來打造並支援雲端消費模式的資料中心，在內部獲得類雲體驗。Keystone Flex Subscription 還經由NetApp合作夥伴生態系統提供公有雲整合服務。

此外，NetApp的Spot Storage推出免伺服器、免儲存設備的Container解決方案，可搭配 Spot Ocean by NetApp一起使用，讓企業能在 Kubernetes上輕鬆建置、部署及執行微服務型應用程式，更具成本效益並且不需費心管理儲存細節。企業也可透過 NetApp® Cloud Manager 取得新的自治化儲存與資料服務，提供整個混合雲環境的可視性和控制力，使企業省下高達90%的運算和儲存成本。

NetApp的全新完全託管式雲端型虛擬桌面管理服務（VDMS）和一項新通過驗證的混合雲虛擬桌面基礎架構（VDI）設計，則能夠協助企業因應日漸增多的遠端工作需求，靈活調整其基礎架構資源，在不增加複雜度的前提下持續優化資源配置，同時減少50%的成本支出。