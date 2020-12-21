英特格與家登10年訴訟大和解 高階主管透露關鍵

美商Entegris（英特格，又譯為安堤格里斯）日前11月中下旬和家登和解並於12月完成程序，讓10多年訴訟案畫下句點，對此事發展始末，英特格高階主管透露關鍵。

英特格今日宣布在台灣大擴產投資60億元計畫，而總裁暨執行長Bertrand Loy相當看重此次在台擴產，今日更特別運用線上連線方式受訪，同時面對媒體詢問上述議案，也有所回應。

Bertrand Loy提到，如先前新聞稿提及，兩家公司長達10年多法律戰結束圓滿達成和解，雖然不便評論此事太多，但可確定此結果有助客戶發展。

英特格台灣區總經理謝俊安也說，從EUV相關產業發展，在半導體製程扮演關鍵，市場也對EUV製程關注，雙方和解是最好的結果，對產業與客戶都是如此，能協助延續摩爾定律。

另外Bertrand Loy也說，英特格雖在靜默期不能說太多，但台灣半導體持續蓬勃發展，很榮幸技術服務被客戶們認可，進而使過去五年成長快速，期望在台灣新的投資不僅是工廠更是投資人才，樂觀預料半導體成長需求至少延續至明年，惟海外新冠病毒疫情變化要持續觀察。

謝俊安也補充，台灣新廠投資對公司非常關鍵，台灣技術研發中心的擴大，在這片土地上招募優秀人才，正希望持續替台灣半導體產業多貢獻一點心力，扮演與維持產業重要的策略性角色。