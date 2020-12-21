凌華攜手Intel 投入機器視覺技術創新

邊緣運算解決方案全球領導廠商凌華科技（6166）今（21）日宣布與 Intel 合作，發起 20/20 Vision Hack。此程式設計馬拉松(Hackathon)鼓勵企業解決方案架構師使用凌華科技的 Vizi-AI 開發套件和 Intel Distribution of OpenVINO 工具套件分享機器視覺原型的構想，全力解決工業環境中普遍存在的挑戰。20/20 Vision Hack 優勝解決方案將於2021年4月公布。

凌華科技 IoT 技術與創新副總裁 Toby McClean 表示，機器視覺要創新，有什麼方法會比開發人員創造力更好？這些開發人員在工業機器視覺的創意將推動邊緣 AI發展。根據過往的成功經驗顯示，透過 Intel Distribution of OpenVINO 工具套件優化、部署深度學習模型，結合凌華科技plug-and-play邊緣硬體和邊緣 IoT 軟體，從概念驗證 (PoC)到生產上市將更加容易。

凌華科技和Intel號召企業開發人員、工業IoT 、AI機器視覺社群以及系統整合商集思廣益，提出可行、可被複製的機器視覺解決方案。

Intel IOT 開發人員平台產品行銷總監 Matthew Formica 表示，我們鼓勵開發人員檢視過去一年業界所面臨的挑戰， 例如遠端存取、社交距離、嚴苛的衛生和安全措施等挑戰，並且將所學應用在顛覆性的應用構想。」「AI 推論是開發人員必須創新的技術，不論是以正確的工具和技術開始、構思使用案例、學習新的 AI 技能，或是將專案投入生產，我期待看到開發人員創造非凡成果。

凌華科技的Vizi-AI入門開發套件搭載Intel Atom x5-E3940 SOC，包括用於AI加速的Intel Movidius Myriad X VPU，以及 Intel Distribution of OpenVINO工具套件和凌華科技 Edge™ 軟體。開發人員可以輕鬆將Vizi-AI連線至不同的影像擷取裝置、部署並改善機器學習模型，透過深入洞悉視覺資料，進行營運決策最佳化。Vizi-AI已預建好與OpenVINO相容的各種機器學習模型，能優化Intel架構的深度學習工作負載並簡化從邊緣到雲端的部署。凌華科技Edge軟體套件可整合部署應用程式，以便與端點、裝置或應用程式通訊。