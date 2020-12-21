快訊

台南21歲女護理師被酒駕撞今拔管 母淚訴：愛女再也回不了家

評／故意裝聾耍特權？身為聽覺障礙者，我所經歷的那些事

赴印度投資的科技廠注意 股利已免重複課稅 

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

資誠稅務諮詢顧問公司印度市場負責人蘇宥人執行董事表示分析，印度依不同投資規模或產業別，各州政府可能提供各種不同的優惠，例如水電費的補貼或是土地相關的優惠減免等。而印度政府對於科技較為關注，對於台灣科技業廠商前往發展，也提供更大誘因。 

蘇宥人分析，過往股利分配稅於印度公司階段承擔，無法於外國股東階段有效扣抵而造成重複課稅。2020年稅改後，印度公司若於支付台灣母公司時，將另可依照台印租稅協定中的股利扣繳稅率進行扣繳，該筆稅額也能在台灣申報營利事業所得稅時進行扣抵，可有效降低台商於印度繳納之稅負並提升現金流。須注意適用租稅協定優惠稅率須提出居住者證明及符合其他實質要求。 

美中貿易戰和新冠疫情持續衝擊國際政經情勢，全球製造業正進行大規模變革。有鑒於此，資誠聯合會計師事務所於日前舉辦「新冠時代 布局印度供應鏈重組新思維」研討會，PwC印度稅務專家、印度台北協會副會長 Rishikesh(施哲聖)致詞時表示，為歡迎外國直接投資，印度政府日前放寬更多的外資投資限制，更設置了「Taiwan Plus」提供台商投資印度的一站式服務窗口。 

資誠聯合會計師事務所國際事務長暨東南亞及印度業務主管會計師吳偉臺表示，根據資誠PwC在2020年世界經濟論壇(WEF)最新發布的《第23屆全球企業領袖調查報告》，印度成為全球CEO眼中最受歡迎海外市場的第四名，與英國並列。印度更是自2014年起陸續推出印度製造、數位印度、階段性製造計畫等政策，近年來，全球經濟雖處於貿易摩擦紛擾中，但印度市場漸漸崛起。 

印度 資誠

延伸閱讀

印度股四利多 找買點

大摩：台灣代工廠加快全球布局

緯創搶進印度碰壁 「印度製造」不能急

印度船員來台住飯店三週才確診 指揮中心：感染源可能在印度

相關新聞

日月光：中壢廠基層員工加發1萬元紅包並全面調薪

日月光投控（3711）受惠客戶訂單需求暢旺，封裝打線產能滿載，今年營運成績亮麗，該公司宣布，旗下日月光中壢廠宣布對每位基...

優先供應台積電！美商英特格宣布60億元在高雄設廠

台積電的供應商之一、半導體材料巨擘美商英特格（Entergris）已敲定未來三至五年在台灣投資2億美元（約台幣60億美元...

鴻海發行120億元公司債 償還短期負債

鴻海發行今年度第3期無擔保普通公司債，發行總額新台幣120億元整，主要用於償還短期負債

赴印度投資的科技廠注意 股利已免重複課稅 

資誠稅務諮詢顧問公司印度市場負責人蘇宥人執行董事表示分析，印度依不同投資規模或產業別，各州政府可能提供各種不同的優惠，例...

傳韓系記憶體大廠暫停出貨 業者看好產業回升步調明確

全球記憶體市況由先前市場預期的明年第2季回升，提前到今年底就出現需求轉旺、價格上漲的翻多行情，近日再傳出，韓系記憶體大廠...

DRAM現貨價大漲 集邦：12月記憶體指數升幅達26%

動態隨機存取記憶體（DRAM）現貨價大漲，據市調機構集邦科技統計，12月以來，記憶體綜合價格指數（DXI）已竄升26%，...

工程師都是肥宅？新型竹科人 搶當肌肉棒子

「科學園區工程師」一職雖高薪、高專業讓人羨慕，但工作忙碌、運動量不足，導致健康、身型走下坡，甚至引發高血壓、腦中風、心肌梗塞猝逝危機；調查發現「三高年輕化」已成為工程師不利健康趨勢，新竹科學園區不少企業為了員工健康、確保公司生產力，鼓勵員工利用空閒、時間運動，甚至祭出「運動健身補貼」，就是要讓員工動起來！

台積3奈米效率提升 封裝團隊角色關鍵

台積電持續配合終端應用需求快速成長，在先進製程發展上，也有賴耕耘數十年的小晶片技術（Chiplet）的發展，藉此提升3奈...

蘋果電動車 提前明年上路

電動車龍頭特斯拉（Tesla）最大勁敵來了，蘋果電動車「Apple Car」提前問世。根據台廠供應鏈消息，蘋果預計明年九...

台積3奈米產能 蘋果先包了

台積電衝刺3奈米布建之際，傳出蘋果搶先包下3奈米初期產能，主要生產自家M系列處理器，用於新世代Mac筆電與iPad產品。...

Apple Car加速 台鏈總動員

特斯拉最大勁敵來了，蘋果首款電動車「Apple Car」將提前問世。供應鏈透露，蘋果比照iPhone備料由零組件開始催貨...

台廠有電動車經驗 大咖搶合作

蘋果首款電動車Apple Car為何青睞台灣汽車零組件供應鏈？業界指出，特斯拉是能源公司，發展電動車可說是摸著石頭過河，...

熱門新聞

Apple Car加速 台鏈總動員

鴻海MIH聯盟201家廠商名單 官網一次公布

台積3奈米產能 蘋果先包了

和碩旗下昌碩上海廠 爆發勞資糾紛抗議

台灣大砸百億 蓋太陽能電廠

印度廠暴動遭蘋果暫緩新訂單 緯創發最新聲明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。