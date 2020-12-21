傳韓系記憶體大廠暫停出貨 業者看好產業回升步調明確

全球記憶體市況由先前市場預期的明年第2季回升，提前到今年底就出現需求轉旺、價格上漲的翻多行情，近日再傳出，韓系記憶體大廠在年底將、需求仍暢旺下，急單已是漲價出貨，業者表示，應是提前反應明年第1季的漲價，產業回升走調將逐漸明確。

國內記憶體業者表示，全球前三大記憶體廠三星、SK海力士及美光，近一個多月以來動作頻頻，先後傳出調漲財測目標、股價也先後創20年以上新高，也釋出供給端擴產減緩等消息，在市況近期快速回升之後，近日再傳出，韓系記憶體大廠，在2020年底將至，在看好明年市況及價格之下，目前幾乎已暫停出貨，部分急單已是漲價出貨。

對此，國內記憶體業者表示，從全球前三大記憶體廠近2個月以來的動作，大致上就是釋出，「下游需求強勁、情況優於預期，而供給端並沒有跟上」，因此，很明顯可以感覺出，記憶體大廠持續營運產業即將觸底反彈的市場氛圍。

而近日傳出的韓系大廠年底前減少出貨、部分產品已大幅漲價出貨，業者認為，主要已是提前反應明年第1季的可能的漲價動作，而韓系大廠的動作，也可能加速下游趕在記憶體全面漲價前，集中拉高庫存水位的動作，短線對記憶體價格走勢將有刺激效果。

市場並看好，後市在下游通路將積極回補庫存情況下，現貨價漲勢將延續到明年農曆年前，市場法人也看好記憶體股南亞科（2408）、華邦電（2344）、晶豪科（3006）、鈺創（5351），及記憶體模組廠威剛（3260）、十銓（4967）、品安（8088）等DRAM股後市營運將因價格上漲而持續好轉。