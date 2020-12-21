台灣半導體需求強 英特格明年起砸60億元擴新廠

全球領導先進材料及製程方案供應商英特格（Entegris, Inc.，NASDAQ：ENTG）明年將慶祝在台灣30年，今（21）日宣布將在未來三至五年內在台投資約兩億美元（新台幣約60億元），擴大在台布局，規畫 2021年初起南科興建最先進的自動化新廠、同年底完工投產，並逐步全面量產能支援，將能支援半導體產業如台積電（2330）、聯電（2303）、美光、相關化學品等大廠所需。

新廠座落於台灣南科高雄園區，佔地 61,700平方公尺（約 18,664坪），將興建廠房約27,000平方公尺（約 8,168坪），並將用於研發與生產晶片商所需的重要解決方案，包含微汙染控制過濾器、氣體輸送系統、先進製材等。

英特格總裁暨執行長 Bertrand Loy相當看重此次在台擴產，今日更特別運用線上連線方式受訪指出，此次擴廠反映台灣及亞太各地國際級半導體製造業者對於英特格產品及服務的需求日增，過去五年產能每年增加10%仍不敷客戶使用，在先進產能特別過濾器吃緊之下，公司在台灣啟動擴產，特別的是不僅是硬體投資，更將投資人才。

因應擴廠計畫，英特格將在台灣目前 300名員工的編制之外，增聘 200名具化工專長及製造經驗的人才。

英特格亦規劃將其位於新竹的台灣技術研發中心（TTC）之規模擴增一倍。該中心內的科學家及工程師攜手客戶探索與開發創新解決方案，以解決對晶片業者最棘手的材料及汙染控管問題。

英特格台灣區總經理謝俊安表示：「英特格在台深耕三十年，促進業界及區域發展素來不遺餘力，此次擴建製造及研發設施為公司的重要里程碑。我們將善用這個尖端設施的先進自動化、數位化及分析工具，達到品質與生產力的最高標準，回應客戶日新月異的需求。」

據2020年 IC Insight的產業報告統計，全球半導體晶圓廠產能有近 22%源自台灣，而亞洲地區（包含台中日韓）所生產的半導體約占全球75%。

Loy也表示，台灣半導體產業位居全球領導地位。隨著在台業務擴大，英特格將與客戶更加緊密合作、協助加速客戶的開發周期及產品量產，以因應客戶的新興需求。此外，新廠的地利之便能加強保障客戶供應鏈，並強化公司在亞洲各地（如南韓、中國、日本）的製造產能。