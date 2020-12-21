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日月光：中壢廠基層員工加發1萬元紅包並全面調薪

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
日月光半導體總經理暨執行長吳田玉（本報系資料庫）
日月光半導體總經理暨執行長吳田玉（本報系資料庫）

日月光投控（3711）受惠客戶訂單需求暢旺，封裝打線產能滿載，今年營運成績亮麗，該公司宣布，旗下日月光中壢廠宣布對每位基層員工加碼發放1萬元年終，且明年將續依同仁績效表現全面調薪，調薪幅度是3～5％。

因應公司快速成長，日月光中壢廠明年人才需求上看1,000人。對此，日月光中壢廠將也於21日結合桃園市勞動局就業服務處、桃園市榮民服務舉辦大型徵才活動，並同步安排職場互動區，延攬優秀退除役官兵及在地青年加入日月光行列。

日月光投控表示，公司營運維持穩健成長，今年面對疫情考驗不裁員、不減薪，中壢廠連7年加碼基層員工年終每人1萬元，並連4年調薪、平均幅度3～5％，藉此與同仁共享營運成果，提供更佳的薪酬福利，帶動同仁對公司向心力與凝聚力，成為中壢廠連年進步動力。

為避免秋冬新冠肺炎疫情再起，日月光中壢廠今年尾牙及家庭日停辦，改採每位員工發放2,500元現金，並與桃園各大餐廳、生活百貨、電影、運動休閒、旅遊景點、飯店及旅行社等超過500間知名業者合作，凡是日月光同仁憑識別證即可享有店家的專屬優惠，不僅貼近同仁需求，且可依照喜好自由選擇使用，提供更佳的員工福利優惠。

展望明年，全球供應鏈廠商積極展開5G技術產品布局，日月光投控表示，將以創新引領智慧動能，讓製程更具效率。同時日月光將面向更多市場跟機會，透過SIP封裝技術來協助客戶達到產品所要的效能表現，改善功耗和效能、大幅縮小體積。公司也鼓勵同仁持續精進專業、學習成長，強化職場競爭力，秉持卓越、共好態度共同面對每個客戶、變化及挑戰。

日月光 疫情 職場

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