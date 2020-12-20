緯創搶進印度碰壁 「印度製造」不能急

緯創位於印度的代工廠因遲發工資和工時管理不當引發員工暴動，不僅造成廠房設施、產品等數百萬美元的損失。蘋果官方也發表聲明表示，在緯創改善印度廠區狀況前，不會再下新訂單，虧損持續擴大，讓外界對印度「潛力無窮」的美好願景再度打上問號。

疑勞資糾紛引衝突

台灣緯創資通在印度戈拉爾市的iphone組裝廠上周發生暴動，砸毀廠內設備及車輛，造成數億元台幣虧損，印度警方隨後逮捕逾百人。緯創方面則表示，此事件並非員工所為，暴動者均為外部人士。

但事後的調查顯示緯創違反蘋果的「供應商行為準則」，未落實工時管理流程，間接證實了暴動與員工管理失能有關。緯創在聲明中表示，該廠有員工未獲確實薪資之情形，已將一名高級主管免職，並會加強相關管理流程。

「印度製造」急不得

莫迪所喊出的印度製造政策，無非是想複製中國那「大市場、人力足」的商業模式，但對於大廠來說，要在這個擁有數十種語言的民主國家複製中國的成功模式並非易事。而莫迪所提倡的經濟政策近年來頻頻碰壁，不僅顯示國家太過干預市場的負面效果，也讓外界對於印度的龐大潛力看法漸趨保守。

印度今年宣布不參加「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，這樣放棄加入全球最大規模自由貿易協定的舉動，勢必讓印度在吸引外資上產生負面影響。且今年莫迪政府在面對疫情的處理不周，也讓本就不穩定的經濟狀況一蹶不振，不提成長，光是如何「復甦」對莫迪來說就是一個大問題。

體質不同需耐心

印度內部所存在的不只是政府太過介入自由市場發展，複雜的語言及種姓制度等「體質」，也是印度難以一飛衝天的原因之一。

相較中國的共產體制和官方語言的統一，印度的民主基礎以及數十種的主要語言讓來到這裡的外商們在管理上難度極高。鴻海董事長劉楊偉就曾說過：「中國花了三十年建構今年的供應鏈，要印度在五年，十年內就做到，非常困難。」

事實上，緯創過去在處理勞資關係上繳出不錯的成績，他們在中國沒有傳出過大型的糾紛，甚至旗下員工表示緯創在福利的提供上可能是業界最完善的。且緯創在印度早有兩工廠，並非新手，故此次傳出如此規模的暴動事件令外界震驚。

蘋果對於供應鏈的勞工福利一向要求嚴格，定期會進行勞檢，納入廠商評估項目，更是國際間勞團的眾矢之的。從蘋果針對事件所發表的聲明來看，不僅看出其對勞權的高標準，也像是蘋果向下游廠商的警告。

再者，印度的勞權法令複雜，針對勞資關係、社會安全、福利等均有不同法案規範，外商派至當地的高階主管是否能夠短期內熟悉並實用，也是廠商必須花時間耕耘的重點之一。

前途無可限量

緯創在公開的聲明中表示：「發生暴動的廠區是一座新廠，擴張過程中管理勞力仲介公司與支付薪資的流程有疏失。」。這座廠區位於卡納塔卡邦南部的戈拉爾市。卡納塔卡邦是印度的高科技產業重鎮，有「印度矽谷」之稱的邦加羅爾就是此邦的首都，也離緯創廠區所在地的戈拉爾十分鄰近。

如此的地理優勢和政府的政策支持，都是緯創在此長期扎根的重要基礎，俗話說「前事不忘，後事之師。」緯創擁有產業中頂尖的技術和強大的資源後盾，相信此次在擴張征途中的一跤，勢必會讓公司管理階層未來在面對版圖的擴張規劃上有更縝密的思考和策略。

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