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旭富製藥全廠付之一炬 延燒4工廠恐明天才滅得了

和碩旗下昌碩上海廠 爆發勞資糾紛抗議

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
蘋果關鍵供應商和碩。路透
蘋果關鍵供應商和碩。路透

陸媒報導，iPhone代工大廠和碩（4938）上海昌碩廠昨（19）日爆發勞資糾紛，當地聚集上千名臨時工討要返費（員工求職補貼），事件起因為和碩集團旗下工廠調整產能，希望昌碩廠部分員工支援世碩廠，惟因薪資條件、返費等條件溝通未清楚，導致派遣員工出面抗議。

報導指出，昨日早上和碩上海浦東工廠門口聚集上千名臨時工討要返費，場面混亂，有工人被打倒在地，無數的保安和安勤人員在工廠門口排列成人牆，靠近的人一律遭到驅逐，在現場聚集了上千人圍觀。

根據流出的現場影片，昌碩手機事業負責人、總廠長出面與抗議員工協商，回應抗議員工三點訴求。

對於員工質疑公司強迫世碩員工去昆山加班，對此，和碩代表指出，上海廠（昌碩）訂單不足以支撐那麼多人，所以昆山（世碩）有班且可加班上請你們（員工）支援，但如果不去，沒有要你們拿離職單走人。

據了解，事情起因於昌碩部分員工將轉調到同為和碩集團旗下工廠的世碩，由於對於薪資條件、返費等條件溝通未清楚，導致派遣員工出面抗議。

事情發生當下，19日早上昌碩廠負責人已與勞工代表協商，到中午這起勞資糾紛已平息。和碩並未對該起事件予以回應。

根據昌碩內部公告，因應集團產能策略性調整，世碩需要增加線體且會正常安排加班，相應昌碩加班時數下修，為在合理範圍內增加員工加班機會，提升收入，故公司特別安排世碩支援方案。

和碩 加班 上海

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