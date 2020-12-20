全國科技會議明天登場 聚焦4議題討論未來10年科技

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科技部。本報資料照片
科技部。本報資料照片

按科學技術基本法規定，四年一度的全國科學技術會議（全科會）將在12月21日到23日在台北國際會議中心舉行，邀產學研各界代表齊聚一堂，以國家科技施政的角度，從多元面向進行意見交流，並對接六大核心戰略產業，共同擘畫台灣未來科技發展方針。會議結論將形成新一期的「國家科學技術發展計畫」，作為政府訂定中長期科技發展政策的依據。

科技部表示，第11次全科會係以預應未來10年的需求為目標，並設定創新、包容、永續的台灣2030年願景，秉持跨域創新思維，以多元包容觀點，制定國家永續發展的科技政策。

科技部說，全科會在籌備之初，已請益產學研各界專家、意見領袖及立法委員，共同檢視目前科技發展政策的缺口，並透過北、中、南、東等四場分區預備會議及公民論壇，蒐集各地民眾的聲音，再由跨部會協力研提體系性策略，讓科技發展政策更契合產業與社會需求。

科技部表示，全科會共聚焦四大需求的施政規畫，包括：加強育才競才、鼓勵終身學習，滿足未來產業人才需求；布局戰略科技、提升成果效益，滿足未來科研能量需求；推動數位創新、落實循環永續，滿足未來產業轉型需求；照顧民眾健康、厚實社會韌性，滿足未來安居生活需求。期望透過大會的討論來凝聚各界共識，推動讓民眾更有感的科技政策。

科技部說，不同於過去作法，全科會將採取全程線上直播，透過虛實多元並行方式，邀請各界一起針對未來科技發展政策，提出想法和建議，有助政府持續滾動修正目前的科技政策，同時超前部署，研擬關鍵策略，鞏固科技立國的基礎。

科技部 願景

延伸閱讀

南投縣長選戰 綠超前部署 藍批：蔡英文只關心選舉

蔡英文點名蔡培慧超前部署 為南投縣做好準備

全國科學技術會議21日舉行 擘劃科技發展方針

陳子璇曝10年激情史　高國華前妻蔡郁璇轟「厚顏無恥」

相關新聞

查印度廠暴動事件 蘋果：暫停下單給緯創

蘋果公司19日發布聲明表示，在緯創針對上周爆發暴動事件的印度廠採取矯正行動之前，不會下新訂單給台灣這家iPhone代工製...

鴻海威州新投資協議 快達陣

美國媒體18日報導，鴻海已經向美國威斯康辛州官員表示，願意接受州政府降低租稅優惠，以換取鴻海在威州的投資能夠有較大彈性，...

產業追蹤／開放網路架構 產業新動能

美中科技戰與政治角力推波助瀾下，促使電信商在5G布建規劃中必須審慎思考採用中國大陸供應商設備的問題。隨著部分國家與電信商...

產業追蹤／疫情催動遠距醫療服務

2019年底新冠肺炎疫情爆發，而面對新型的病原體，人體內尚無抗體可清除，加上部分感染者無明顯病徵，檢疫不易，導致疫情快速...

產業追蹤／數位轉型 邁向4.0

展望中小企業數位轉型，循序漸進且分層分級的輔導與資源或解決方案投入，是最具效率與參考價值的協助架構之一。中小企業面對的問...

郭台銘談劉揚偉：一定比我好

鴻海創辦人郭台銘昨（19）日表示，鴻海不是家天下，「傳賢不傳子，是我對鴻海股東最大的交代」，科技出身的劉揚偉（鴻海董事長...

郭台銘投入精準醫療 告捷

鴻海創辦人郭台銘卸下鴻海董事長職務後，將鴻海營運全權交給董事長劉揚偉，郭台銘昨（19）日到愛物園紀念亡妻林淑如冥誕，接受...

緯創印度事件影響 鴻海和碩將迎轉單

外電報導，受緯創印度廠暴動事件影響，蘋果表示，在緯創對印度廠採取正確動作前，將暫緩對緯創下新訂單。

華碩陸小編偏激言詞惹議 網轟公司「到現在還在裝死」

國內PC品牌大廠華碩旗下電競品牌ROG近日惹議，起因是日本ROG欲與被指有辱華行為的虛擬YouTuber 「Hololive」合作，遭到陸ROG小編發文阻止，回文中更出現「已把刀架在老闆脖子上」、「作為一家中國公司要嚴肅看待」等詞，引發國內網友不滿，要華碩給個交代。而至目前為止華碩尚未做出回應，就有網友抨擊華碩這麼大的公司出這種包「根本不及格」、「到現在還在裝死」。

台積電7奈米助攻！AMD處理器傳獲筆電品牌青睞

在晶圓代工廠台積電7奈米製程加持下，美商晶片大廠超微（AMD）處理器效能大增。國外消息傳出，華碩新款筆電可能搭載AMD處...

京元電：卡位5G、AI 看好2021年營運走揚

半導體封測廠京元電（2449）今天在苗栗縣竹南廠擴大舉辦內部持續改善專案競賽發表會（CIP），並慶祝CIP活動滿20週年...

明泰攜交大 攻5G專網

明泰（3380）昨（18）日宣布，旗下5G專網射頻解決方案結合交通大學研發的5G核心網– free5GC，將以交通大學光...

熱門新聞

滿手美元怎麼辦？ 謝金河：美方弱勢須靠「這個」扭轉

郭台銘： 傳賢是對股東最大交代 劉揚偉一定做的比我好

緯創印度廠爆發暴動事件 蘋果：暫緩下新訂單

華碩陸小編偏激言詞惹議 網轟公司「到現在還在裝死」

獨／零付費移工政策...台印兩國下周展開首場談判

打炒房只為軟著陸？專家2指標示警崩跌非好事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。