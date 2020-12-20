全國科技會議明天登場 聚焦4議題討論未來10年科技

按科學技術基本法規定，四年一度的全國科學技術會議（全科會）將在12月21日到23日在台北國際會議中心舉行，邀產學研各界代表齊聚一堂，以國家科技施政的角度，從多元面向進行意見交流，並對接六大核心戰略產業，共同擘畫台灣未來科技發展方針。會議結論將形成新一期的「國家科學技術發展計畫」，作為政府訂定中長期科技發展政策的依據。

科技部表示，第11次全科會係以預應未來10年的需求為目標，並設定創新、包容、永續的台灣2030年願景，秉持跨域創新思維，以多元包容觀點，制定國家永續發展的科技政策。

科技部說，全科會在籌備之初，已請益產學研各界專家、意見領袖及立法委員，共同檢視目前科技發展政策的缺口，並透過北、中、南、東等四場分區預備會議及公民論壇，蒐集各地民眾的聲音，再由跨部會協力研提體系性策略，讓科技發展政策更契合產業與社會需求。

科技部表示，全科會共聚焦四大需求的施政規畫，包括：加強育才競才、鼓勵終身學習，滿足未來產業人才需求；布局戰略科技、提升成果效益，滿足未來科研能量需求；推動數位創新、落實循環永續，滿足未來產業轉型需求；照顧民眾健康、厚實社會韌性，滿足未來安居生活需求。期望透過大會的討論來凝聚各界共識，推動讓民眾更有感的科技政策。

科技部說，不同於過去作法，全科會將採取全程線上直播，透過虛實多元並行方式，邀請各界一起針對未來科技發展政策，提出想法和建議，有助政府持續滾動修正目前的科技政策，同時超前部署，研擬關鍵策略，鞏固科技立國的基礎。