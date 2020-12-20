鴻海威州新投資協議 快達陣

美國媒體18日報導，鴻海已經向美國威斯康辛州官員表示，願意接受州政府降低租稅優惠，以換取鴻海在威州的投資能夠有較大彈性，雙方就快要談妥新的投資協議。

鴻海對此回應指出，對於與威州經濟發展公司（WEDC，威州政府投資管理負責機構）的合約修正抱持樂觀態度。公司為因應三年前簽署原始合約時不可預見的市場狀況，今年8月正式與WEDC展開談判，希望能以降低稅負補貼，換取在威州持續投入商業發展及創造就業機會的彈性。

鴻海創辦人郭台銘昨（19）日受訪時提到，日前去美國一趟，看到威州廠已從過去強調「量」轉型成「質」的投資。目前鴻海在威州以數據中心、雲端、AI（人工智慧）為發展主軸。

美聯社指出，威州當地媒體密爾瓦基哨兵報（Milwaukee Journal Sentinel）與威斯康辛州日報（Wisconsin State Journal）都得到資料，顯示鴻海與威州當局已接近達成協議。威州一直推動鴻海修正一開始過於龐大的投資計畫，以反映該公司目前在廠區較原計畫小的建設規模。

美國大選之後，準總統拜登將在明年1月上任，鴻海這項當年備受現任總統川普重視的投資案將如何發展，也受到關注。鴻海創辦人郭台銘表示，不管哪個政治人物，對於投資都是歡迎的，也會重視當地提供就業，提高薪資以及未來產業的發展。

業界解讀，鴻海集團願意調整降低租稅優惠改議新約，是遞出橄欖枝，希望藉由與威州政府的合約修改，繼續在威州投資計畫，得到雙方認為適切的投資補貼。

據了解，鴻海希望談出新的補貼方案後，能讓鴻海擁有更多彈性，可基於消費市場需要與條件，來決定要在廠區內製造什麼產品。

美聯社說，WEDC執行長休斯表示，一旦得到鴻海調整後的投資資訊，州政府就會計算並條列出可以提供的租稅優惠。鴻海在當地的代表律師貝瑞回應，說他很有信心雙方就將談成可接受的條件。