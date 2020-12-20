查印度廠暴動事件 蘋果：暫停下單給緯創

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
蘋果19日宣布，將暫緩下新單給緯創，直到該公司對爆發暴動事件的印度廠採取正確的行動。 （路透）
蘋果19日宣布，將暫緩下新單給緯創，直到該公司對爆發暴動事件的印度廠採取正確的行動。 （路透）

蘋果公司19日發布聲明表示，在緯創針對上周爆發暴動事件的印度廠採取矯正行動之前，不會下新訂單給台灣這家iPhone代工製造商。

緯創表示，任何與客戶有關的事情都無法回應。

蘋果聲明指出，蘋果對上周末緯創印度卡納塔卡省廠暴動事件的初步調查結果顯示，該廠違反蘋果的「供應商行為準則」。緯創未能落實合宜的工時管理流程，「導致10月和11月延遲發放部分勞工薪資」。

蘋果表示，會持續監督緯創矯正行動進展，「本公司主要目標，是確定所有勞工都受到有尊嚴與尊重的對待，並迅速獲得全額酬勞」。

緯創在同日稍早發布的聲明中坦承，卡納塔卡省廠部分員工確有未獲適當薪資情事，已將一名負責印度業務的高階主管免職。

該廠數千名約聘工12日因據稱未領到薪資憤而暴動，毀損廠內設施和iPhone，造成緯創數百萬美元損失，不得不暫時關閉這座位於班加羅爾市郊外約50公里遠的工廠。該廠組裝一款iPhone，今年稍早才開始運轉。

緯創聲明說：「這是一座新廠，我們承認擴張過程確實有疏失。我們為管理勞力仲介公司與支付薪資而實施的流程，有些必須加強和升級。」

卡納塔卡省當局對這起暴動事件的調查發現，緯創拙於管理該廠迅速擴充的人力，並觸犯多項法規。調查報告指出，該廠人力短時間內倍增，從當初核可的5,000人急遽擴增至1.05萬人，「卻未以熟諳勞工法規的人員充分建立起人資部門」，導致工廠實務與法律要求落差甚大。

報告也指出，緯創在該廠原本實施8小時輪班制，10月改為12小時輪班，卻未妥善化解「員工心中（對新工資內含加班費）的疑惑」。

緯創 蘋果 薪資

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