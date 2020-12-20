緯創印度事件影響 鴻海和碩將迎轉單

外電報導，受緯創印度廠暴動事件影響，蘋果表示，在緯創對印度廠採取正確動作前，將暫緩對緯創下新訂單。

法人認為，緯創印度廠生產iPhone計畫暫時受創，對業績與聲譽一定會帶來衝擊；鴻海、和碩則可望喜迎轉單受惠大。緯創對此表示，無法回應。

法人解讀，蘋果暫緩對緯創下新訂單，若這些訂單仍下在印度，由於鴻海在印度布局已久且運作順暢，將以鴻海受惠最大；若訂單轉移不以印度地區為限，鴻海與和碩都可望迎轉單。

緯創日前在公開資訊觀測站說明，正全力進行廠區復原及損害盤點，將配合當局及警方調查。但緯創針對客戶跟生產影響則未曾表示意見。

緯創近年積極降低對大陸生產基地的依賴，並搶進印度，前往印度進行大規模生產計畫，據傳蘋果計畫iPhone 12將自明年起在印度生產，以降低關稅衝擊，如今恐受影響。

因為緯創印度廠暴動事件，原本緯創規劃將產能移向印度的其他生產基地，但業界人士認為，蘋果暫緩下新訂單，恐影響後續緯創承接蘋果新訂單，現在鴻海跟和碩恐更忙了。