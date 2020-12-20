郭台銘投入精準醫療 告捷

鴻海創辦人郭台銘卸下鴻海董事長職務後，將鴻海營運全權交給董事長劉揚偉，郭台銘昨（19）日到愛物園紀念亡妻林淑如冥誕，接受媒體採訪時表示，他現在更忙，投入精準健康、防疫型醫學，已打造唾液快篩檢測機，最快明年初申請美國緊急使用授權。

郭台銘日前在疫情期間赴美，引發各界關注，郭台銘表示，10月赴美，是為了把新冠肺炎唾液快篩檢測機送往美國，此外，也看到威州廠從量轉到質的投資。

郭台銘說，「我現在更忙的」，投入精準健康、防疫型醫學及預防醫學，因為很多疾病對人類造成很大威脅，希望每個人都能健康。

郭台銘表示，已打造唾液快篩檢測機，並成立新公司富佳科技接手後續計畫，最快明年初申請美國緊急使用授權（EUA），檢測機只需2.5小時就有結果，現在全家人每天都會透過檢測機測試，確保沒有染疫。

針對夏普及康寧供貨合約爭議，郭台銘表示，夏普有會長跟社長處理，不過當初康寧10代線跟夏普一起合作開發，雖然夏普技術還在，但沒有辦法打得過國家資本主義，日本面板業跟台灣一樣，爹不疼、娘不愛，更認同友達董事長彭双浪說的「產業勢必走向技術差異化、結構性發展」。

郭台銘認為，自駕、健康領域，甚至是未來新一代的宅經濟，都讓面板需求持續增加，夏普是面板始祖，將持續朝向差異化、技術領先，投資核心能力發展。

昨日是郭台銘先妻林淑如70歲冥誕，郭台銘帶著林淑如最愛食物上山祭拜，還特別準備一封信給亡弟郭台成，主要寫著台成幹細胞中心10年捐贈6億元的細項，包含AI細胞檢測、基因定序、細胞療法等進度。