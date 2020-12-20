郭台銘談劉揚偉：一定比我好

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導
圖／經濟日報提供
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鴻海創辦人郭台銘昨（19）日表示，鴻海不是家天下，「傳賢不傳子，是我對鴻海股東最大的交代」，科技出身的劉揚偉（鴻海董事長），已做好鴻海未來五年規劃，鎖定電動車、數位健康、機器人、AI、半導體、5G；郭台銘更盛讚，「劉揚偉一定做的比我好」。

郭台銘細數，科技出身的劉揚偉可以帶領鴻海轉型，鴻海已規劃未來五年的發展，要以「3+3」為藍圖，包括電動車、數位健康、機器人等三大未來產業，以及AI人工智慧、半導體與5G等三大核心技術。

郭台銘受訪時表示，很多人說鴻海公司治理不好，不夠透明，過去鴻海做很多OEM（代工），不是不想透明，是客戶不讓我們透明，「劉董事長接手後，提出很多研究院的計畫，都是自主創新跟先進發展，就可以對外透明」。

郭台銘對劉揚偉有三個感謝，包含接班不加薪，卻承擔更多責任，並以科技出身帶領鴻海轉型，相信劉揚偉30年磨一劍，一定會比自己做更好。

鴻海 劉揚偉 半導體

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