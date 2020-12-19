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華碩陸小編偏激言詞惹議 網轟公司「到現在還在裝死」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本ROG欲與被指有辱華行為的虛擬YouTuber合作，遭到陸ROG小編發文阻止，回文中更出現「已把刀架在老闆脖子上」、「作為一家中國公司要嚴肅看待」等詞，引發國內網友不滿，要華碩給個交代。 示意圖／路透
日本ROG欲與被指有辱華行為的虛擬YouTuber合作，遭到陸ROG小編發文阻止，回文中更出現「已把刀架在老闆脖子上」、「作為一家中國公司要嚴肅看待」等詞，引發國內網友不滿，要華碩給個交代。 示意圖／路透

國內PC品牌大廠華碩旗下電競品牌ROG近日惹議，起因是日本ROG欲與被指有辱華行為的虛擬YouTuber「Hololive」合作，遭到陸ROG小編發文阻止，回文中更出現「已把刀架在老闆脖子上」、「作為一家中國公司要嚴肅看待」等詞，引發國內網友不滿，要華碩給個交代。而至目前為止華碩尚未做出回應，就有網友抨擊華碩這麼大的公司出這種包「根本不及格」、「到現在還在裝死」。

日ROG與疑似辱華的虛擬YouTuber合作引起「ROG玩家共和國」大陸社群編輯制止，並發出聲明包括「國區對於這次合作並不知情」、「雖然這麼說，但大家認的是品牌，作為一家中國公司更是要嚴肅對待此事，我們希望可以取消原定的直播 」貼文中甚至出現詛咒對方的言詞，並鼓譟要網友出征。然而有網友對於華碩尚未出面止血的處理方式不滿，直言華碩高層「到現在還在裝死」。

有網友在PTT股票板上評論此事，認為華碩這次的問題是出在「公司治理」，網友表示，一個區域的品牌小編竟然能用品牌的官方帳號做出偏激發言，雖然未得知是小編個人意思或者有人授權，但這明顯是管理上出了問題。該名網友也指出，他掌握的消息是該小編遭調職，由這點又可看出公司對此事的態度只是想息事寧人，不禁讓他批評「這種公司你還能相信有甚麼公司治理嗎？」。

有人感嘆「一個網站的小編就可以搞掉他國的行銷活動」，指出以公司管理層面來說，這樣的言論實在「扯到爆炸」，而高層至今尚未出面止血，也有可能是想冷處理，但也有人認為「作為第一線的不慎重發言被無限上綱 」，表示沒有必要因為一段小編的發言就出征。

華碩 ROG 電競

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